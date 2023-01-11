حيل تساعدك على التخلص من دهون الذراع

عندما يتم الحديث عن دهون الجسم ، يتم الحديث أولاً عن المعدة ثم الفخذين. عادة ما يتم تجاهل تراكم الدهون على جانبي الذراعين، ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أنه عندما تزداد السمنة ، يظهر تأثيرها بوضوح على الذراعين أيضًا، من ناحية أخرى ، فإن البنية الجسدية لكثير من الأشخاص تجعل أذرعهم تبدو مختلفة وأكثر سمكًا من بقية الجسم. الملابس ذات الأكمام الفضفاضة تخفيها ، ولكن يصعب إخفاؤها في الملابس ذات الأكمام المناسبة مثل البلوزات والبدلات. النساء اللواتي يواجهن هذه الحالة لا يفكرن حتى في ارتداء ملابس بلا أكمام لأنهن غير مرتاحات لدهون الذراع، ومع ذلك ، يمكن تقليل هذه الدهون من خلال بعض تمارين اليوجا وفقا لما نشره موقع هيلثي.

بورفوتاناسانا

قدم خبير اليوجا هانسا يوجيندرا معلومات حول أوضاع اليوجا التي يمكن أن تقلل من حجم ودهن الذراعين في أحد مقاطع الفيديو الخاصة به. ووصف Purvottanasana بأنه طريقة رائعة لتقليل دهون الذراع. لفعل هذا:

اجلس وافرد رجليك بشكل مستقيم إلى الأمام.

الآن أعد يديك قليلاً إلى الجانب ، وحافظ على راحة اليد على الأرض.

اثنِ رجليك برفق ثم ابدأ برفع الجسم لأعلى عن طريق الضغط على الذراعين.

الآن قم بتصويب الأرجل المثنية واحدة تلو الأخرى.

من خلال القيام بذلك ، سينصب كل التركيز على الأسلحة ، مما سيساعد في جعلها متناسقة وكذلك تقويتها.

افعل هذا من ثلاث إلى خمس مرات على الأقل.

شاتورانجا دانداسانا

اجلب جسمك في وضع Adho Mukha Svanasana.

بعد ذلك ، خذ الجسم في وضعية Plank.

خلال هذا ، حافظ على ذراعيك وساقيك مستقيمة تمامًا

يجب أن يأتي معظم تركيز الجسم على راحة اليد للأمام.

الآن تعال ببطء نحو الأرض وحافظ على هذا الوضع لفترة من الوقت ، ثم استيقظ.

من خلال القيام بذلك ، هناك تمرين للعضلة ثلاثية الرؤوس والعضلة ذات الرأسين ويبدأ في تقليل الدهون.



بوجانغاسان

استلق على بطنك

ابق يديك مطويتين ، ضع راحتي اليدين في اتجاه الأرض بجانب الصدر.

خذ نفسًا عميقًا وارفع الرقبة والرأس لأعلى.

أثناء ذلك ، ضع في اعتبارك أنه يجب ربط القدمين معًا ويجب أن يكون المرفقان متجاورين من الجسم إلى الداخل.

أثناء الزفير ، اسحب الرأس والرقبة لأسفل. قم بعمل المودرا من ثلاث إلى خمس مرات.

هذا asana ، إلى جانب تنغيم عضلات الذراع ، يقلل من الدهون المتراكمة في تلك المنطقة.



لوح مرتفع بذراع واحدة

لهذا ، استلق على الأرض على بطنك.

الآن ، اجلب راحة اليد للأمام بما يتماشى مع الكتفين وضعها على الأرض.

الآن ارفع من خلال التركيز على الذراعين.

أثناء الضغط على إحدى الذراعين ، ارفع الأخرى في الهواء. ابق في هذا الوضع لبضع ثوان.

افعل نفس الشيء باليد الأخرى.

عندما ينتقل وزن الجسم إلى ذراع واحدة ، يتعين على العضلات القيام بمزيد من العمل. هذا الشيء يساعد في تقليل الدهون .