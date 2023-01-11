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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يبكي بعد شرب الخمر ويشعر بالوحدة والأرق.. كيم يعاني لتحقيق أحلام شعبه

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

روجت كوريا الشمالية لصورة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج-أون"، الذي يحب الشعب، مسلطة الضوء على عمله الشاق بلا نوم وبدون راحة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقدمت صحيفة "رودونج شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم أمس الثلاثاء في صفحتها الأولى تصريحات "كيم".

ووفقا للصحيفة، قال "كيم" للمسؤولين الذين طلبوا منه الاستجمام، إنه إذا أخذ قسطا من الراحة، فمتى تتحقق أحلام الشعب وأسس الازدهار.

وقال "كيم" إن هناك دائما اثنين من الأشواق، أحدهما هو رؤية الشيوعية تتحقق بحيث يعيش الشعب بشكل جيد بأسرع ما يمكن، والآخر هو النوم، مضيفا أنه يفتقد للنوم حقا.

وفي الفيلم الوثائقي "والد الشعب" في أكتوبر من العام الماضي، عرض التلفزيون المركزي الكوري الشمالي الزعيم كيم وهو يعمل باستمرار بدون راحة حتى أثناء انتقاله على متن قطار خاص.

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ومع ذلك، قد يكون "العمل الشاق بلا نوم" علامة على وجود مشكلة صحية، نظرا لأن سلطات المخابرات بكوريا الجنوبية قالت سابقا إن "كيم" يعاني من الأرق.

وقالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية في الجلسة العامة للجنة المخابرات البرلمانية في يوليو من العام 2016 إن "كيم" يقلق كثيرا بشأن تهديد سلامته ولا يستطيع النوم جيدا بسبب الأرق.

وقال الرئيس السابق للمعهد الكوري للتوحيد الوطني "تشوي جين-أوك" لصحيفة "ديلي تليجراف" اليومية البريطانية في يوم 8 يناير: "سمعت أن كيم يبكي بعد شرب الكثير من الخمر. ويشعر بالوحدة الشديدة ويتعرض لضغوط نفسية".
 

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