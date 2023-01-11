إشادة برلمانية بتوجيهات السيسي بشأن سعر توريد القمح.. ونواب: يشجع المواطنين على التوسع فى إنتاجه.. والرئيس يولي اهتماما خاصا بالزراعة والفلاح

الجبلي: توجيهات الرئيس بشأن سعر توريد القمح تشجع على التوسع في زراعته

نائب: توجيه الرئيس بتحديد سعر مجز لتوريد القمح ينتصر للفلاح

برلماني: قرار الرئيس بإقامة الصوامع ساهم في توسيع المخزون الاستراتيجي للسلع

أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة، بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزياً للمزارعين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً ملائماً ، وأكدوا أن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع هو أمر هام، حيث يحقق استقرار مجتمعى ويحسن مستوى المعيشة بالقرى.

فى البداية ثمن المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة، بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزياً للمزارعين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً ملائماً، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه تشجيع المواطنين علي زراعة القمح والتوسع في إنتاجه.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل خطوة هامة من خطوات الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح بهدف توفير الاحتياجات اللازمة وتقليل حجم الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وأشار الجبلي، إلي أن الرئيس السيسي يولي قطاع الزراعة اهتماما كبيرا بهدف تحقيق الأمن الغذائى وتعظيم الإستفادة من الموارد الزراعية، وذلك من خلال التوسع في المشروعات الزراعية ومشروعات الرى، بالإضافة إلي القرارات التى تساعد في تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وتوقع الجبلي، زيادة إنتاج مصر من القمح في الموسم الجديد، في ظل المشروعات الجديدة في توشكي والدلتا الجديدة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع هو أمر هام، حيث يحقق استقرار مجتمعى ويحسن مستوى المعيشة بالقرى.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمناقشة مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية.

و تابع الرئيس السيسي، منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، واطلع على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد سعر توريد القمح ليحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين، يمثل انتصار كبير للفلاح المصري، ومراعاة ما يواجهه من صعوبات في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة عليه بتسعير المحاصيل بالسعر العادل، وهو ما يدعم المزارع في تعزيز دخله وزيادة أرباحه، وذلك بما يساعده على مواصلة العمل والإنتاج.

وأضاف أبو الفتوح فى بيان صحفى له أن تلك الخطوات تأتي استكمالا لما يضعه الرئيس من أولوية في بذل كافة الجهود الممكنة لدعم المزارع والارتقاء بحياته المعيشية، تقديرا لدوره فى توفير الغذاء والأمن الغذائي بما يؤمن احتياجات المخزون الاستراتيجي للدولة، مشيرا إلى أن ذلك التوجيه يمثل حافز للفلاح في توريد إنتاجه من المحاصيل ويدعم زيادة كميات توريد القمح، بما يحقق الأمن الغذائي في ظل مشاكل سلاسل الإمداد التي تعاني منها مختلف الدول نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن تأكيد الرئيس على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، وتعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، يضمن استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، ويؤكد حرصه على تجنيب الشعب المصري أي آثار سلبية من التداعيات العالمية الراهنة تهدد نقص السلع أو إحداث فجوة بالأمن الغذائي، خاصة وأن المشروع القومي للصوامع سيسهم في توفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية ويضمن تقليل الفاقد منه ومنع أي محاولة للتلاعب.

وشدد على أهمية مواصلة الخطى في تحفيز قدرات الاستثمار الزراعي وزيادة طاقاته، والترويج للفرص الواعدة به، مع توفير كافة مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات اللازمة للفلاح وتكثيف خطوات الإرشاد الزراعي لبناء القدرات في مواجهة آثار التغيرات المناخية والتعريف بكيفية التعامل معها، مطالبا بأهمية دعم المزارع الصغير وتقديم الدعم الفني له في زيادة انتاجية محاصيله والترويج لها وإتاحة التسهيلات اللازمة لمد المزارعين برؤوس ماشية تمكنه من زيادة دخله وتعظم من الإنتاج الحيواني.

وأشاد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزياً للمزارعين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً ملائماً.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية اليوم ، إن الرئيس يتابع بشكل دائم ومستمر لمنظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية.

واشار النائب أحمد سعد نويصر ، إلى أن الرئيس السيسي حريص على الاطمئنان بشكل دائم على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

ولفت النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن الرئيس كان لديه رؤية ثاقبة عندما قرر إقامة صوامع متطورة، وهذا ساهم فى توسيع المخزون الاستراتيجي للسلع الهامة، لافتا إلى أن الرئيس يولى اهتمام خاص بالزراعة والفلاح المصرى، لذا كانت توجيهات سيادته امس، للحكومة بضرورة تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

وأبدي النائب احمد نويصر اتفاقه التام مع توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزين لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة، بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزياً للمزارعين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً ملائماً.