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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ووحدة التقنين بأبوتشت

جولة نائب محافظ قنا
جولة نائب محافظ قنا

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز أبوتشت، لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق نائب المحافظ خلال الزيارة الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، و أحمد يوسف، مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة، وذلك فى إطار جهود محافظة قنا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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وقال نائب محافظ قنا ، إن المراكز التكنولوجية نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وعقب ذلك عقد نائب محافظ  قنا ، اجتماعا مع مسئولي ملف التقنين بالمركز ، للتعرف علي أخر مستجدات موقف التقنين.

و وجه عمر، بسرعة إنهاء المعاينات وتقييم الأراضى، ورفع تقرير إلي وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة، حتي يتسنى للمسئولين ولجنة التقييم النهائي استكمال إجراءتها ومن ثم تسليم العقود للمستفيدين، وتحصيل مستحقات الدولة.

 

جولة نائب محافظ قنا

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قنا خدمة المواطنين أبوتشت المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين نائب محافظ قنا

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