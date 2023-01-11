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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور رومانسية.. روجينا برفقة زوجها أشرف زكي في أحدث ظهور.. شاهد

روجينا وأشرف زكي
روجينا وأشرف زكي

شاركت الفنانة روجينا صورًا جديدة برفقة عائلتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت روجينا في صور رومانسية برفقة زوجها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وبرفقه بناتها من إجازتهم الشتوية. 

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وتعرضت الفنانة روچينا، لسرقة هاتفها أمس في لندن وشارك جمهورها فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت روجينا من خلال الفيديو: أخر حاجة حصلتلي في 2022 تليفوني اسرق في لندن ،معرفتش اعيد عليكم دلوقتي بس قدرت اتواصل معاكم ، كل سنة وانتوا طيبين.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل «كيد الحريم»، والذي شاركت به في رمضان 2022.

وجسّدت روجينا في مسلسل "كيد الحريم" دور "سمية"، وهى أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام.

الفنانة روجينا روجينا اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى

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