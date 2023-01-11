بيان عاجل من روسيا بشأن سلالة "كراكن" لفيروس كورونا

قال اختصاصي الأمراض المعدية الروسي، سيرجي فوزنيسينسكي، إنه لا يوجد سبب للذعر من سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تنتشر في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة XBB 1.5، الملقبة بـ “كراكين”، هي أكثر متغير فرعي قابل للانتقال الذي تم اكتشافه حتى الآن.

وقال فوزنيسينسكي، إنه في حين أن “كراكن” أكثر عدوى، إلا أنها تسبب مرضًا خفيفًا، مضيفًا أنه “لا يوجد سبب لتوقع أي تغييرات مفاجئة وعكسية في الوضع الوبائي في روسيا”.

أوضح فوزنيسينسكي، الأستاذ المساعد في قسم الأمراض المعدية بجامعة الصداقة الروسية في روسيا، أن جميع المتغيرات الفرعية من أوميكرون تشترك في شيئين.

وقال: “إنها أكثر قابلية للانتقال من جميع المتغيرات السابقة ... وتسبب شكلاً أكثر اعتدالًا من المرض' ، مضيفًا 'ليس لدينا ما نخشاه على الإطلاق”.

وأكد فوزنيسينسكي أن التطعيم في الوقت المناسب وإعادة التطعيم هو أفضل طريقة لتجنب حتى مرض خفيف يسببه الفيروس، مضيفًا أنه يجب أن يحصل الناس على حقنة كل ستة أشهر تقريبًا.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن سلالة XBB 1.5 كانت تهيمن بالفعل على الولايات المتحدة.

وقالت هيئة مراقبة الصحة التابعة للأمم المتحدة إنه تم اكتشافها أيضًا في 29 دولة في ذلك الوقت ، مضيفة أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك.