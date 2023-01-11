“العربى للأسمدة” يعقد ورشة عمل لإعداد قادة المستقبل في الصناعة

انطلقت فعاليات ورشة العمل المتخصصة لإعداد قادة المستقبل في صناعة الأسمدة، التي ينظمها الاتحاد العربي للأسمدة وذلك في الفترة ما بين 10-12 يناير بمملكة البحرين في ضيافة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات GPIC.



وافتتح امين عام الاتحاد العربي للأسمدة الكيميائي سعد أبو المعاطي، والمهندس ياسر عبدالرحيم العباسي - رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ورشة العمل بالمنامة.

وأكد امين عام الاتحاد العربي للأسمدة، في كلمته ان هذه الورشة هي أداة فعلية تأكد فكر وتوجهات الشركات العربية أعضاء الإتحاد نحو بناء كادر مؤهل على خوض التحديات المستقبلية بالصناعة.

وأوضح بيان صحفي أصدره الاتحاد العربى للأسمدة اليوم أن برنامج اعمال الورشة ناقش آخر التطورات والمستجدات بعلوم الإدارة، الموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، بجانب العديد من الموضوعات المتميزة، وبحضور ما يزيد عن 80 مشارك من الشركات العربية أعضاء الإتحاد.

ويقدم برنامج الورشة مجموعة من المتحدثين والخبراء رفيعي المستوي، من شركة Apex الاماراتية والمتخصصين في تقديم برامج التدريب والتطوير والاستشارات والحلول في مجالات تميز الأعمال المستدامة للمنظمات الصناعية، بالإضافة الي خبرات المتحدثين المميزة من شركة البوتاس العربية عضو الإتحاد العربي للأسمدة، في إطار نقل الخبرات والعلوم الإدارية والوقوف على اخر المستجدات في مجال الإدارة وبناء القدرات الإدارية والقيادية.

يذكر أن الاتحاد العربي للأسمدة منظمة عربية دولية غیر حكومية – أسس عام 1975 ویعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية و یجمع الاتحاد المؤسسات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات العلاقة.

