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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب تروسيكل بصحراوي بني مزار بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي ببني مزار شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الغربي جنوب قرية البهنسا بمركز بني مزار.
بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين انقلاب التروسيكل علي جانب الطريق بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 7 سيدات جميعهم يعملون في مزرعة بالطريق الصحراوي، وهم مصطفي. ع. أ 20 عاما ووردة. ن 19 عاما ومديحة. ا 55 عاما وبطة. ع 22 عاما وحمدية . ح 35 عاما، وفاء كامل 25 عاما وفوزية. ع 42 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية بإحدى قرى بني مزار.

تم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وأرتجاج، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

الطريق الصحراوي الغربي السرعة الزائدة انقلاب الصحراوى الغربى كدمات وسحجات اختلال عجلة القيادة نقل المصابين للمستشفى

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