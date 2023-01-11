هل يوافق طرابزون؟.. الأهلي يسعى لاستعارة تريزيجيه 6 أشهر بسبب مونديال الأندية

كشفت تقارير صحفية عن رغبة النادي الأهلي، لاستعارة نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه من صفوف طرابزون سبور، لمدة ٦ أشهر، للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وقالت صحيفة “karadenizgazete” التركية: “أن الأهلي يرغب في ضم تريزيجيه لنهاية الموسم، من أجل خوض كأس العالم للأندية مع الفريق الاحمر”.

وأضافت: “طرابزون سيرفض أي عروض لرحيل تريزيجيه، الذي قام بضمه في مطلع الموسم الجاري قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وهو من أبرز لاعبي الفريق التركي خلال الفترة الماضية”.

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع ٣ صفقات حتى الآن وهم محمد الضاوي الشهير بكريستو، ومروان عطية وخالد عبدالفتاح خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.