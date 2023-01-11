أكس بي بي يضرب العالم| حكاية متحور كورونا الأكثر خطورة ..فيديو

قدمت مذيعة موقع صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن المتحور الجديد (XBB.1.5)، الذي يعد أحدث متحورات فيروس كورونا، مؤكدة أن المتحور الجديد لا يسبب الموت لكنه سريع الانتقال و العدوى أكثر من متحور اوميكرون.

وأشارت في تقريرها إلى أن العالم انتابته حالة من القلق و التوتر في الأيام الأولى من عام 2023 بسبب انتشار متحور جديد من فيروس كورونـا، بعد أن تم رصده في 29 دولة، وهو أكثر قدرة على الانتشار من السلالات الفرعية التي تم اكتشافها للمتحور أوميكرون.

و قدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هذا المتحور تسبب في حوالي 41% من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي.

وقال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إنه يتوحب على الدول أن تدرس توصية الركاب بوضع كمامات خلال الرحلات الطويلة في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس كورونا، مشيرين إلي أنه تم اكتشاف عدد قليل ، لكن متزايد من الإصابات بالمتحور إكس بي بي 1.5 في أوروبا.

للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو التالي: