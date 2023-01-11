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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة البحر الأحمر يترأس لجنة للتأكد من توافر الأدوية بحميات الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترأس الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، لجنة لتفقد مستشفى حميات الغردقة والمخزن الإقليمي، للتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية والوقائية بكميات كافية بالمستشفى، والتأكد من تواجد والتزام الفريق الطبي بأماكن العمل المخصصة لهم ومتابعة الانضباط الإداري وكافة سير العمل. 

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ضمت اللجنة، الدكتور محمد سمير مدير الرقابة الداخلية والمتابعة، ومريم جندي مدير التفتيش المالي والإداري، وأشرف سعيد مدير إدارة المخازن بالمديرية.

 

تفقد وكيل الوزارة، معظم أقسام المستشفى، "الاستقبال، والطوارئ، والعناية"، كما تم المرور على المخزن الإقليمي بكل اقسامه للتأكد من توافر كافه الأدوية و المستلزمات الطبيه والوقائية و ايضا اللازمة لمكافحة العدوى، والتأكد من صلاحيتها و سير العمل بصورة جيدة.

الغردقة وزارة الصحة البحر الأحمر المستلزمات الطبية وكيل وزارة الصحة

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