عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم، الثلاثاء، 8 سفن، وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و738 شاحنة و33 سيارة.

 

دورة تدريبية على التسويق الإلكتروني للسيدات المنتجات في الغردقة

استمرار العمل في تجهيزات مبنى نزل شباب الأزهر بالغردقة

منقولة بمراكب صيد.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات بالبحر الأحمر

مدينة الغردقة تنفذ حملات تفتيشية للمرور على المنشآت السياحية

البحر الأحمر .. حملة نظافة ورفع مخلفات شجرية بمعهد علوم البحار بالغردقة

مدير شئون البيئة بالبحر الأحمر يجري زيارة إلى معهد علوم البحار والمصايد

إقامة شادر «أهلا رمضان» بمدينة رأس غارب

استمرار أعمال رصف شوارع منطقة التلفزيون بمدينة رأس غارب

جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

رئيس سفاجا يلتقي ممثلي الفنادق ومديريها لمناقشة أعمال تجميل وتطوير شوارع المدينة

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و426 شاحنة، و23 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و312 شاحنة، و10 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم، السفينة “بوسيدون إكسبريس”، بينما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث “دليلة” و"الحرية" و"أمل"، وغادرت السفينتان “بوسيدون إكسبريس” و"دليلة"، كما تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و260 شاحنة بميناء نويبع.

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة “سينا”، فيما شهد الميناء أمس، الاثنين، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث “سينا” و"بريدج" و"ايلة"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1110 ركاب بموانئها.

وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أعلنت أمس، الاثنين، مغادرة السفينة VENUSE J وعلى متنها 20 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحري متجهة إلى الهند، وأكدت أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن حجم تداول البضائع اليوم من خلال موانئ الهيئة المختلفة 30 ألف  طن بضائع عامة ومتنوعة، و576 شاحنة، و362 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و200 شاحنة، و322 سيارة، وشملت حركة الصادرات 26 ألف طن بضائع، و376 شاحنة، و40 سيارة.

البحر الأحمر ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع سفاجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

مرتضى منصور يعلن تسريح فريق سيدات السلة بالزمالك.. اعرف السبب

عشيق قاتلة امها ببورسعيد كان نباشا.. تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة مشرفة العمال

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 10-1-2022

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

عودة تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس اليوم بعد انتشار الفيروسات التنفسية |صور

تراجع أسعار الذهب.. والجرام يسجل 1180 للبيع

موضوعات متعلقة

دورة تدريبية على التسويق الإلكتروني للسيدات المنتجات في الغردقة

استمرار العمل في تجهيزات مبنى نزل شباب الأزهر بالغردقة

منقولة بمراكب صيد.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات بالبحر الأحمر

مدينة الغردقة تنفذ حملات تفتيشية للمرور على المنشآت السياحية

البحر الأحمر .. حملة نظافة ورفع مخلفات شجرية بمعهد علوم البحار بالغردقة

مدير شئون البيئة بالبحر الأحمر يجري زيارة إلى معهد علوم البحار والمصايد

إقامة شادر «أهلا رمضان» بمدينة رأس غارب

استمرار أعمال رصف شوارع منطقة التلفزيون بمدينة رأس غارب

ترشيحاتنا

"بيأكله في بؤه".. مشهد إنساني بين معلم وتلميذه يهز السوشيال ميديا

نوادر| بي إم دبليو E36 أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه |صور

للأطفال والكبار .. أسهل طريقة لحفظ أسماء العشرة المبشرين بالجنة

ثنائي أجنبي.. شوبير يكشف كواليس صفقات الأهلي الجديدة

سقوط مدوي للعملة السورية.. 100 دولار تجاوزت نصف مليون ليرة

طفل الغلطة.. مقابل 50 ألف جنيه "أم" تعرض طفلها للبيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحركات مريبة وراء الكواليس.. ضغط أمريكي غريب على إنجلترا بسبب الأرجنتين

كان نائما بدورة المياه|تعرف على سنكلير لويس أول أمريكي يحصل على نوبل

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

بتدفي في عز البرد.. طريقة تحضير المبكبة

فيديو

لا وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز|فيديو

هل يعتنق الإسلام.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء ابنه| فيديو جراف

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ