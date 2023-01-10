تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم، الثلاثاء، 8 سفن، وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و738 شاحنة و33 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و426 شاحنة، و23 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و312 شاحنة، و10 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم، السفينة “بوسيدون إكسبريس”، بينما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث “دليلة” و"الحرية" و"أمل"، وغادرت السفينتان “بوسيدون إكسبريس” و"دليلة"، كما تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و260 شاحنة بميناء نويبع.

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة “سينا”، فيما شهد الميناء أمس، الاثنين، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث “سينا” و"بريدج" و"ايلة"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1110 ركاب بموانئها.

وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أعلنت أمس، الاثنين، مغادرة السفينة VENUSE J وعلى متنها 20 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحري متجهة إلى الهند، وأكدت أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن حجم تداول البضائع اليوم من خلال موانئ الهيئة المختلفة 30 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و576 شاحنة، و362 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و200 شاحنة، و322 سيارة، وشملت حركة الصادرات 26 ألف طن بضائع، و376 شاحنة، و40 سيارة.