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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين عز أمام جهات التحقيق | تفاصيل

ياسمين عز
ياسمين عز



قال الإعلامي تامر أمين، إن الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضد الإعلامية ياسمين عز، ان تلك الخطوة تمثل نهاية البداية للأزمة.

 

واكد ببرنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن البلاغ الذي تقدم به المجلس القومي للمرأة انهي الجدل اللي أثير بين الجانبين خلال الأيام الماضية بعد إصدار كل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، وياسمين عز، بيانا ضد الأخرى.

 

ياسمين عز امام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
 

وأضاف أن البلاغ هو الطريق الصحيح لاتخاذ الإجراءات القانوني ضدد البرنامج، مشيرا، إلي أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيستدعي الاعلامية ياسمين عز، ويباشر التحقيق معها، ثم يتخذ قرارا وفقا للائحة والقانون.

 

وقال المجلس، إن برنامج ياسمين عز يمثل ما سماه إهانة وتحقيرا وتقليلا من شأن المرأة، والتنمرعليها.


 

ياسمين عز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس القومى للمرأة الاعلام النهار

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