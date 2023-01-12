عبد الملك: لاعبو الزمالك يعانون من "فلس فني".. ويجب استمرار فيريرا

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك دخل في العديد من الأزمات خصوصا بعد لقاء الداخلية، مؤكدا أن هناك بعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم في المباريات الماضية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك حالة لامبالاة بين بعض اللاعبين، وسوء مستوى للعديد منهم، وإمام عاشور مستواه متراجع وزيزو أيضا نفس الأمر، ومحمد عبدالشافي ودونجا كانوا الأفضل في الفريق الأبيض".

وأضاف: "هناك علامة استفهام على لاعبي الزمالك، حتى اللاعبين البدلاء الذين شاركوا في المباراة لم يكونوا في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية".

وواصل: "مباراة الأهلي أمام الزمالك (2-2) في الموسم الماضي، كانت وراء انتفاضة الفريق الأبيض في الموسم الماضي".

وزاد: "أنا مع إكمال فيريرا لمهام عمله، كما أن وجود إسماعيل يوسف سيكون له دور هام في المرحلة المقبلة، وهو شخصية جيدة ومُقنع للاعبين وتواجده سيكون للم الشمل بين الجميع، وأعتقد أن إدارة النادي ستصبر بعض الوقت على الجهاز الفني".

وتابع: "الأجواء الحالية داخل الزمالك لا تشجع على المنافسة خلال دوري أبطال إفريقيا، والزمالك في حاجة لصفقات جديدة خلال يناير الجاري".

وأكمل: "فيريرا يؤدي المباريات الكبيرة بشكل جيد، واتمنى أن يستعيد اللاعبين الروح العالية، ولاعبو الاتحاد لو كانوا (صدقوا نفسهم) كان ممكن يكسبوا في نهاية المباراة، هناك لاعبين في الزمالك كانت (بتتمشى) في الملعب، هذا اسمه (فلس) لاعبين تحصل على الملايين وتقدم مستوى سيئ".

وأكد: "لاعبو المصري يقدموا مستوى أفضل وهناك انضباط تكتيكي مع حسام حسن، في الفترة الماضية".

وختم:"حسين الشحات مستواه يتطور بشكل جيد، ولا أعتقد أنه كولر سيغير كثيرا في تشكيلة الاهلي، واعتقد أن برونو سافيو سيظل بعيد عن الفريق، ولابد أن يكون اللاعب الاجنبي مفيد ويحقق الاضافة للاهلي".