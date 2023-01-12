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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار حالة الطقس السيء في السعودية وانتشار الضباب والسيول

صدى البلد

أعلن المركز الوطني للارصاد الجوية السعودية عن طقس اليوم في عدة مدن بالمملكة.

وجاء في بيان المركز الوطني للارصاد:"سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك".

هطول الأمطار الرعدية

 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة بدءًا من غد الخميس وحتى الأحد المقبل.

ويصاحب هطول الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

وحول تفاصيل الحالة المطرية، قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول من يوم الخميس إلى الأحد على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.

في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) يومي الخميس والجمعة، على مكة المكرمة، الرياض والمنطقة الشرقية، وتزداد شدتها يومي السبت والأحد.

ومن يوم الجمعة إلى الأحد، فمن المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والمدينة المنورة.

 

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