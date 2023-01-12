مركز سقارة يحتفل بانتهاء الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، الخميس، بانتهاء فعاليات دورات “دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية”، ودورة تدريبية لمسئولى إدارات البيئة بالمحافظات في مجال تحسين البيئة وإدارة المنظومة البيئية، بالإضافة إلى دورة تنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة على مستوى محافظات وسوهاج ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد.

فيما انتهت مساء أمس، الأربعاء، دورة إعداد دراسات الجدوى وإدارة الأصول وخطط الصيانة ونفقات التشغيل لمسئولى إدارات التخطيط فى محافظات أسيوط والوادى الجديد والأقصر، والتي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى تنفيذاً للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

كما ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبي رقم 23 من الخطة التدريبية للمحليات، 6 دورات تدريبية يستفيد منها 203 متدربين من جميع المحافظات، حيث يشهد الاسبوع المقبل نشاطاً مكثفاً فى تنفيذ دورات هامة وفعالة تساهم في الارتقاء والنهوض بالإدارة المحلية، وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تكثف جهودها لرفع مهارات العاملين بالمحليات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحالية، مع الاهتمام بالجانب التطبيقى والعملى لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق.

وشدد اللواء هشام آمنة، على أهمية إعداد كوادر مدربة للتعامل في جميع المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة، مؤكداً أن خطة العام الحالى لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وضعت على رأس أجندتها التدريبية تلبية أكبر قدر من الاحتياجات التدريبية للمحافظات مع زيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات التدريبية، بما يساهم في رفع كفاءة ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضمان قدرتهم على تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق نقلة نوعية فى جميع الخدمات اللازمة للمواطنين بصورة مميزة ولائقة.

وأشار إلى أن دورات الأسبوع الـ 23 تتضمن دورة الويب ونظم المعلومات الجغرافية، والتي يستفيد منها 25 متدربا من العاملين بالوحدات الجيومكانية وقسم الـ GIS بوحدات التحول الرقمي.

وقال إن الدورة ترتكز على تحويل الخدمات المقدمة للمواطنين بمعرفة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظات إلى خدمات مكانية مرتبطة بالموقع والإحداثيات من خلال فريق عمل ميداني ومكتبي، لتحقيق المراقبة المكانية الدقيقة للالتزام بالحدود العمرانية وبحدود أراضي أملاك الدولة، بما يسهم فى تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية وتحقيق رضا المواطن ومكافحة الفساد بكل أشكاله.

ولفت إلى أهمية وحدة نظم المعلومات الجغرافية في دعم جهود الحكومة في العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها ملف التعديات على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف في أي موقع على أرض المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع التدريبى الـ23 يتضمن أيضاً تنفيذ دورة إعداد دراسات الجدوى وإدارة الأصول وخطط الصيانة ونفقات التشغيل التى ينفذها برنامج تنمية صعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى، تنفيذًا للتكليف الرئاسى لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، ويستفيد منها 26 متدربا، ودورة تنمية مهارات السكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية، بالإضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية ويستفيد منها 30 متدربا من جميع المحافظات طبقاً لنتيجة اختبارات تحديد المستوي التى أجراها مركز سقارة للتدريب شهر أغسطس الماضى.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى استمرار مركز سقارة فى تنفيذ دورات تطوير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات تماشياً مع توجهات الدولة فى التحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها، حيث يتضمن الأسبوع القادم تنفيذ دورتين تدريبتين يستفيد منهما 94 متدرباً لتنمية مهارات مديرى المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة على مستوى محافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنوفية والمنيا وقنا وجنوب سيناء والإسماعيلية.

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