عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يفتتح تطوير مركزي شباب بهرمس ومنشأة القناطر بالجيزة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قام  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الخميس، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية بمحافظة الجيزة، شملت مركزى شباب "بهرمس ، ومنشأة القناطر" لافتتاح أعمال التطوير التى لحقت بهما ، ورصد الأنشطة والبرامج المختلفة المقدمة للأعضاء.

افتتح وزير الشباب والرياضة ملعب كرة قدم بالأبعاد الخماسية بمركز شباب بهرمس، وملعب خماسي وقاعة مشوارى للتدريب وتنمية المهارات بمركز شباب منشأة القناطر ضمن عشر قاعات موزعين على مراكز شباب المحافظة، وتفقد تدريب الكشافة بالمركز.

واطلع الدكتور أشرف صبحى على أخر المستجدات بأعمال انشاء الملعب المتعدد الأغراض بمركز شباب بهرمس، والجدول الزمنى المحدد لانتهاء الأعمال به تمهيداً لتشغيله وإضافته للمنشآت بالمركز لخدمة الأعضاء، وشهد المباراة النهائية للدورة الرياضية في خماسي كرة القدم للقري بين فريقي مركز شباب كرداسة ،والحوامدية  وتسليم الجوائز ، وتفقد معسكر الجوالة .

كما التقى وزير الشباب والرياضة مجموعة من النشء والشباب والفتيات بمركز شباب منشأة القناطر حيث استمع لأوجه استفادتهم من أنشطة المركز، والألعاب الرياضية التى يمارسونها به، ومشاركتهم فى المشروعات والبرامج المختلفة التى تقدمها الوزارة، إضافة إلى مشاهدة عرض فنون شعبية للشباب  لمراكز الفنون داخل المركز، ثم توجه إلى غرس شتلات زراعية "أتحضر للأخضر، تلاها جولة لتفقد دورات تدريبية في مجال " التكنولوجيا ،الحرف اليدوية ، المهارات الحياتية ، أعقبها تفقد للملعب الكبير واستعراض اصطفاف للفرق الرياضية الخاصة بالمركز.

وعقب ذلك اجتمع الوزير مع عدد من مديرى مراكز شباب منشأة القناطر للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم من أعمال تطوير ودعم خلال الفترة المقبلة.


أكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام بملف تطوير مراكز الشباب، ورفع كفاءتها وتطويرها بالشكل المناسب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ومتابعة أدائها بشكل مستمر للقيام بأدوارها على أكمل وجه، لافتا إلى دور مراكز الشباب فى إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية للنشء والشباب.

أوضح أنه جارى خلال الفترة الراهنة افتتاح العديد من مشروعات التطوير بالأندية ومراكز الشباب والتى قامت الوزارة بتنفيذها بجانب مشروعات الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب تفعيلاً للإدارة الاقتصادية لها حيث شهدت مراكز الشباب العديد من المشروعات الجديدة على مستوى البنية التحتية بها بشكل يلبى احتياجات الأعضاء.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى  أهمية استثمار طاقات الشباب بمختلف القطاعات والاهتمام بالتنشئة البدنية والعقلية السليمة لهم مع ضرورة الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية مجموعة من السادة النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الجيزة منهم النائب أحمد رمزى والنائب أحمد الشرانى، ومن وزارة الشباب والرياضة تواجد كل من الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وزير الشباب وزير الري الفترة المقبلة رياضة الشباب والرياضة محافظة الجيزة وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزارة الشباب ملعب كرة قدم مشروعات الحوام دول محافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

عكس التوقعات| انخفاض أسعار الذهب والجرام يفقد 45 جنيها

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

ترشيحاتنا

ابنه مات بسببه.. السرطان يهدد حياة زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن

الأحد| صرف معاش تكافل وكرامة.. وتفاصيل الزيادة الاستثنائية لهذه الفئات

وصلت لـ سيول | أمطار رعدية غزيرة بشرق الإسكندرية

وزير الرياضة يفتتح تطوير مركزي شباب بهرمس ومنشأة القناطر بالجيزة

عصابة سرقة الدراجات النارية في قبضة مباحث القاهرة

تويتر تقر بالفضيحة.. بيع بيانات ملايين المستخدمين| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب| انهيار ريم البارودي في جنازة والدها و«زينة» تساندها.. شاهد

الكوميديا تسيطر .. 5 أفلام تتنافس خلال موسم إجازة منتصف العام

10 أيام من نار يا زمالك.. حكاية أصعب 180 دقيقة في مسيرة فيريرا

سعر إطلالة نيرمين الفقي يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

فيديو

سعر الدولار في البنوك .. وتراجع كبير في أسعار الذهب

بعد تبرع ياسر جلال بـ3 ملايين جنيه.. نجوم رفعوا شعار «الفن من أجل مصر»

عالمي.. الأهلي يسعى لضم الموهبة الإسبانية من الدوري التركي |فيديوجراف

خطاب تحريضي.. القومي للمرأة يطالب بمحاكمة ياسمين عز| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ