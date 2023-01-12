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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سرية| كواليس العثور على وثائق للرئيس الأمريكي بايدن.. فيديو

بايدن
بايدن

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرا بعنوان «في مكتب آخر.. العثور على دفعة ثانية من الوثائق السرية للرئيس الأمريكي بايدن».

 

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بيان عاجل من البيت الأبيض بعد العثور على وثائق سرية جديدة بمنزل بايدن

 

وأوضح التقرير، أن جدل الوثائق السرية للرئيس الأمريكي جو بايدن لا زال مستمرا، لا سيما في ضوء عثور مساعد الرئيس على مجموعة إضافية من المستندات في مكان منفصل عن مكتب واشنطن، ولم يعرف بعد مستوى تصنيفها وعددها وموقعها الدقيق.

 

وتابع التقرير أن معاوني بايدن يجوبون مواقع أخرى بحثا عن مواد سرية جديدة بعد اكتشاف محاميي بايدن الشخصيين وثائق داخل مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية في نوفمبر الماضي، تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس الأسبق أوباما.

 

وأشار التقرير إلى أن الوثائق التي عثر عليها حملت سفة (السرية) وتضمنت إحاطات عن دول أجنبية غطت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة، فضلا عن مذكرات للمخابرات الأمريكية.

 

ولفت التقرير إلى أن البيت الأبيض أعلن تسليم تلك المستندات إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية حيث يتم مراجعة الوثائق، فيما تباشر الشرطة الفيدرالية ووزارة العدل تحقيقاتهم في القضية، ورغم نفي بايدن معرفته بمحتوى تلك الوثائق لكنها ستشكل عقبة له في علاقته بالجمهوريين، حيث وصف زعيمهم رئيس مجلس النواب الجديد ماكارثي الأمر بالمقلق للغاية.


 

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