على قد ميزانيتك.. هاتف شبابي من شاومي بأفضل سعر في السوق المصري

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi A1 +.. أحد أكثر الهواتف الذكية ميسورة التكلفة في تشكيلة شاومي لعام 2022، ويأتي هاتف Redmi A1 + ضمن فئة الهواتف الاقتصادية منخفضة التكلفة للشركة في السوق المصري، وتوفر شاومي من خلال هاتف Redmi A1 +، العديد من المواصفات القوية التي لا تتوفر في الهواتف المحمولة رخيصة السعر، لذلك نستعرض لك سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi A1 + في السوق المصري.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi A1 +



يأتي هاتف شاومي Redmi A1+، بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك في ثلاثة ألوان هي: الأسود والأخضر الفاتح والأزرق، ويعرض الجزء السفلي من الظهر شعار Redmi، بينما يحتوي الجزء العلوي الأيسر على جزيرة الكاميرا مع الإعداد المزدوج، أسفل وحدة الكاميرا يوجد ماسح بصمات الأصابع، ومنفذ شحن من نوع USB C، وهي مواصفات لا تتوفر في الهواتف المحمولة رخيصة التكلفة.



يحتوي هاتف شاومي Redmi A1+ على شاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بكسل، وهي مناسبة للاستخدام اليومي بشكل جيد، وتظهر المحتوى المعروض عليها بدقة عالية حتي تحت أشعة الشمس.

Redmi A1+

يتمتع هاتف Redmi 10A+، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8+ 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، وتقدم الكاميرا أداء مقبولا أثناء التصوير في وضع إضاءة جيد، كما يدعم إعداد الكاميرا وضع Portrait، ويتميز الهاتف بمستشعر كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Redmi A1+

يعمل هاتف Redmi A1 + بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio A22 والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت، ويأتي الهاتف بنظام التشغيل Android 12 GO وهو إصدار خفيف الوزن من أحدث أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة من Google.

Redmi A1 +

يحتوي هاتف Redmi 10A+، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تتمتع بعمر بطارية مذهل تستمر لأكثر من يومين في الاستخدام المعتدل، والتي تعتمد على شاحن من نوع micro-USB، سوف يستغرق الأمر أكثر من 3 ساعات لشحن هذا الجهاز بالكامل بالنظر إلى دعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

يتم تشغيل هاتف شاومي Redmi A1+، بنظام التشغيل أندرويد 12، إذ يحتوي على إصدار "Go Edition"، المصمم للهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، فهو هاتف سهل الاستخدام وسيتيح لك ممارسة الألعاب والمهام الخفيفة، كما يدعم الهاتف وجود عدد من التطبيقات المثبتة مسبقا من بينها تطبيق Facebook Lite.

Redmi A1+

سعر هاتف شاومي Redmi A1 + في مصر

يتوفر هاتف شاومي Redmi A1 +، للبيع في السوق المصري مقابل سعر حوالى 3000 جنيه مصري، للنسخة بسعة 2 + 32 جيجابايت.