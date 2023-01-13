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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 12 يناير 2023 : انتبه من الشئون المالية

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

عندما  تقع امرأة برج القوس  في الحب فإنها ستحول كل تركيزها إلى شريكها وتهمل بسهولة مجالات أخرى من حياتها على الرغم من أنها مستقلة وواثقة بما يكفي لتتذكر مدى أهمية المجالات الأخرى في حياتها إلا أنها تتمتع بسحب العاطفة العفوي الذي يشغل قلبها وعقلها من وقت لآخر.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 13 يناير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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برج القوس .. حظك اليوم الخميس 12 يناير 2023 : تقابل حب حياتك

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برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 : فرصة شغل جديدة

توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 13 يناير 2023

تقول التنبؤات الفلكية اليومية، يبدو أن القوس متوازن للغاية عندما يتعلق الأمر بالصحة والأسرة والعمل والحياة العاطفية، هذا يعني أنه قد لا يكون هناك أي عقبات في نفس الوقت، ومع ذلك، يجب أن يكونوا حذرين فيما يتعلق بالشؤون المالية اليوم، حيث يمكن أن تكون هناك بعض التحديات فيما يتعلق بذلك، قد لا يتسبب بيع وشراء الممتلكات في خسارة، ولكن قد لا يكون مربحًا جدًا أيضًا.

برج القوس اليوم مهنيا

قد لا يجلب عملك أي توتر معه اليوم، إذا كنت تعمل كفريق اليوم، فقد تتمكن من معالجة العديد من مشكلات الشركة، إذا كنت تمتلك شركة فقد ترغب في تعيين موظفين جدد لشركتك اليوم.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد تظل صحتك مستقرة اليوم، لا داعي للقلق بشأن رفاهيتك، ومع ذلك، قم بممارسة واسترخاء جسمك وعقلك من أجل استقرار أفضل، إذا كنت تخطط لتجربة فنون الدفاع عن النفس، فقد يكون اليوم يومًا جيدًا لبدء تدريبك.

برج القوس وحظك اليوم عاطفياً

يبدو أن الجانب الرومانسي للقوس مستقر ومتوازن، قد لا يكون هناك أي إزعاج مع شريك حياتك اليوم.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

يجب أن تكون حذرًا بشأن كيفية إنفاقك للمال اليوم نظرًا لأن التوقعات المالية للقوس تبدو صعبة اليوم، من خلال التخطيط الدقيق والتنفيذ المدروس للأفكار.

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