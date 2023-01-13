السيارات الكهربائية|مصر الثالثة عربيا وتوقعات بوصول الإنتاج إلى 20 ألف عام 2026

فرضت التحديات والأضرار البيئية التي يواجهها العالم نتيجة التغيرات المناخية للبحث عن بدائل صديقة للبيئة ونتائجها السلبية قليلة ولا يتولد عنها انبعاثات مثل السيارات الكهربائية.

مركز معلومات الوزراء

مصر الثالثة في المنطقة العربية

واتجه عدد من الدول مؤخرا إلى العودة لاستخدام السيارات الكهربائية، حيث يعود تاريخ صناعة السيارة الكهربائية إلى 188 عاما، وتحديدا في عام 1832 قبل ظهور السيارات التقليدية بـحوالي 56 عاماً، وقل استخدامها لعدة أسباب من بينهم ارتفاع اسعارها حينها مقارنة بالسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.

ونشر مركز معلومات الوزراء إنفوجرافيك بعنوان: "مصر الثالثة ضمن أبرز أسواق المركبات الكهربائية بالمنطقة العربية".

وتناول الإنفوجرافيك توقعات سوق السيارات الكهربائية بالمنطقة العربية خلال الخمس سنوات القادمة وفقًا لمنظمة الإسكوا؛ حيث يُتوقع أن تصل قيمة سوق السيارات الكهربائية بالمنطقة العربية إلى قرابة 84 مليون دولار بحلول 2026، مقابل 35 مليون دولار في 2020، على أن تصبح مصر من بين أبرز تلك الأسواق، مع كل من الإمارات، والسعودية، والمغرب.

وتتوقع "الإسكوا" أن يصل حجم الإنتاج السنوي من السيارات الكهربائية في مصر إلى حوالي 20 ألف سيارة كهربائية بحلول 2026، بمكونات مصنعة محليًّا بأكثر من 50%.

وأشارت "الإسكوا" إلى أن أول 100 ألف سيارة كهربائية منتجة محليًّا، تعهدت الحكومة المصرية بدعم تكاليفها؛ تعزيزًا لعملية تصنيع السيارات الكهربائية في البلاد.

كما تستهدف مصر بحلول 2030، زيادة صادراتها من التكنولوجيا العالية كنسبة من الصادرات الوطنية بنحو 6 أضعاف.

ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية

وتبنت مصر ترسيخ مفهوم الحفاظ علي البيئة للحد من الانبعاثات الضارة وخفض استهلاك الوقود، وذلك من خلال الاعتماد خلال الفترة المقبلة وضمن خطة 2030 علي تصنيع سيارات كهربائية بالكامل.

وقال خالد الفقي عضو مجلس إدارة "القابضة المعدنية"، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن الجميع يعلم أن المسألة ليست سهلة، وأن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة مقارنة بإمكانيات المشترى المصري، فأسعارها تبدأ من 450 ألف جنيه إلى ما هو أعلى حسب موديل وماركة السيارة ومدة سيرها، وبالتالي كلما زاد المكون المحلى يمكن تخفيض هذا السعر لما يقارب من 350 ألف جنيه أو أقل.

وأضاف خلال تصريحات صحفية سابقة، أنه مع مساهمة الحكومة بـ50 ألف جنيه في كل سيارة يمكن أن يكون سعرها 300 ألف أو أقل قليلًا، وبالتالي يمكن ترويجها بشكل مناسب في مصر، وتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.

وكان أول ظهور للسيارة الكهربائية في مصر في يونيو من 2021، حيث أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، تجربة السيارة الكهربائية "نصر E70" كأول سيارة كهربائية تصنع في مصر، من خلال مصانع شركة النصر للسيارات التابعة لها، وعقب ذلك كان الإعلان الأول عن السيارات الكهربائية في مصر بالكشف عن نية الشركة في إنتاج إنتاج 25 ألف سيارة خلال السنة الأولى للإنتاج.

واستطاعت الشركة الترويج للسيارة الكهربائية ما أدى إلى حجز 20 سيارة للبيع من الإنتاج الأول، وقامت الشركة في ذلك الوقت بتجريب السيارة لمدة 3 شهور حتى يكون لها القدرة على إجراء التعديلات الضرورية لها قبل الإنتاج الفعلي.

مميزات كبيرة للسيارة الكهربائية

وتتمتع السيارات الكهربائية بمجموعة كبيرة من المميزات بعيدا عن السيارات التقليدية من بينها:

توفير استهلاك الوقود والتي ستساهم في الحد من التلوث والانبعاثات الكربونية.

انخفاض تكلفة الشحن السيارة فتصل لنفس تكلفة استهلاك الكهرباء في المنازل، وتتفاوت الأسعار وفقًا لشريحة المستهلك.

تستهلك السيارة الكهربائية حوالي 20 كيلو وات / ساعة لقطع 100 كيلومتر في المتوسط ​​، وتتطلب معظم السيارات حوالي 50 كيلو وات / ساعة لإعادة شحنها بالكامل، وهي عملية لا تتطلب أكثر من 40 دقيقة.

حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فإن شراء السيارة الكهربائية يساهم في حل أزمة التلوث، و أيضاً الحفاظ على صحة الأجيال المقبلة.

أكثر أماناً حيث أنها تتميز بأنها خالية تماماً من أي مواد قابلة للاشتعال، و تعمل على محرك كهربائية يستمد قوته من بطاريات معزولة تماماً، فإنه من المستحيل اندلاع أي حرائق أو انفجارات.

السيارات الكهربائية موتورها يعمل بهدوء حتى على السرعات العالية، على عكس السيارات التقليدية.

أسعار السيارات الكهربائية بمصر

ونعرض لكم أسعار السيارات الكهربائية في مصر وفقا لما أعلنته الجهة المسؤولة، حيث جاءت الأسعار كالتالي: