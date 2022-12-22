أودي تكشف تفاصيل جديدة حول تحولها لشركة سيارات كهربائية بالكامل

أعلنت أودي أنها ستقدم السيارات الكهربائية فقط اعتبارًا من عام 2026 وستتخلص تدريجياً من النماذج التي تعمل بمحركات الاحتراق بحلول عام 2033، وتأكيدًا على التزامها تجاه المركبات الكهربائية، تخطط العلامة الألمانية لبناء سيارات عديمة الانبعاثات في جميع المصانع بحلول عام 2029، وهذا يحدث بالفعل الآن في مواقع Böllinger Höfe (ألمانيا) وبروكسل (بلجيكا)، بالإضافة لمصنع إنجولشتات (ألمانيا) الذي سيتبعهم العام المقبل عندما يتم البدأ في تجميع سيارة Q6 E-Tron.

أودي تتحول لشركة سيارات كهربائية بالكامل

في خلال السنوات الست المقبلة، سيبدأ إنتاج السيارات الكهربائية في مصانع نيكارسولم (ألمانيا) ، وسان خوسيه تشيابا (المكسيك)، وجيور (المجر)، وتقول أودي إنها ستبني مصانع جديدة فقط في المناطق التي تتطلب طاقة إنتاجية إضافية، وتحقيقا لهذه الغاية، يتم بناء موقع تصنيع جديد مع شركة FAW كشريك محلي في تشانجتشون بالصين لإنتاج المركبات الكهربائية القائمة على معدات الوقاية الشخصية، وسيتم الانتهاء من البناء بحلول أواخر عام 2024.

أودي تتحول لشركة سيارات كهربائية بالكامل

ستستثمر أودي حوالي 500 مليون يورو بحلول منتصف هذا العقد لتدريب موظفيها على إنتاج السيارات الكهربائية حول العالم، وضع جزء العلامة التجارية الفاخرة في مجموعة فولكس فاجن هدفًا طموحًا لخفض تكاليف المصنع السنوية إلى النصف بحلول عام 2033.

أودي تتحول لشركة سيارات كهربائية بالكامل

سيكون تحقيق هذا الهدف ممكنًا عن طريق تقليل التعقيد مع المزيد من المركبات الكهربائية وعدد أقل من محركات ICE التي تعمل بالوقود، وسيتم تنفيذ عملية إنتاج مبسطة منذ البداية، وسيتم تجميع Q6 E-Tron على نفس خط التجميع مثل A4و A5، مع السيارات الكهربائية لتحل محل النماذج التي تعمل بمحركات الاحتراق تدريجياً في السنوات القادمة.

أودي تتحول لشركة سيارات كهربائية بالكامل

لئلا ننسى أن أودي قد أشارت بالفعل إلى انتهاء سيارتين تعملان بالبنزين من خلال الكشف عن أنها لا تنوي تجديد A1 supermini و Q2 كروس أوفر بعد أن تأخذ طرز الجيل الحالي مسارها، بالإضافة إلى اختفاء سيارة R8 الفائقة التي تعمل بمحرك V10 بينما تكون سيارة TT الرياضية ذات الأسعار المعقولة أيضًا على فراش الموت.

أودي تتحول لشركة سيارات كهربائية بالكامل

من المرجح أن يتحول طراز السيدان الرائد A8 إلى سيارة كهربائية رائدة في وقت لاحق من هذا العقد، مع تشكيل السيارات الكهربائية المستقبلية وفقًا لمفاهيم أودي Sphere، وسيُعرض الإصدار التالي الذي يطلق عليه اسم Activesphere في 26 يناير.