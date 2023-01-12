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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تشعل حفل الكويت بـ "يا بتفكر يا بتحس"

شيرين
شيرين

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل غنائي ناجح وكامل العدد في الكويت.

وأشعلت شيرين عبد الوهاب، الحفل بغناء عدد من أبرز أغانيها كان من بينها “ملكش مكان، مشاعر، ويا بتفكر يا بتحس، وغيرها من الأغاني.

وقبل صعودها على المسرح كان لشيرين بعض التجهيزات للخروج أمام جمهورها في أفضل صورة.

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وكان من أغرب صورة لتجهيزات شيرين عبد الوهاب قبل الحفل التي ظهرت فيها وهي جالسة ويقوم أحد الأشخاص بمساعدتها لارتداء الحذاء، وهو ما جعلها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وتتساءل البعض عن هوية هذا الشخص فيما زعم البعض أنه حسام حبيب إلا أن الحقيقة الذي ظهر مع شيرين في الصورة هو شخص من فريق عملها المتواجد معها في الكويت.

 

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب 

وتتراوح أسعار الحفل ما بين 1900 جنيه مصري “20 دينارًا كويتيًا”، و19.300 جنيه مصري “200 دينار كويتي"، حيث توجد العديد من الفئات الأخرى.

شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب مشاعر يا بتفكر يا بتحس ملكش مكان

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