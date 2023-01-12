شيرين عبد الوهاب تشعل حفل الكويت بـ "يا بتفكر يا بتحس"

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل غنائي ناجح وكامل العدد في الكويت.

وأشعلت شيرين عبد الوهاب، الحفل بغناء عدد من أبرز أغانيها كان من بينها “ملكش مكان، مشاعر، ويا بتفكر يا بتحس، وغيرها من الأغاني.

للناس اللي شككت في نجاح حفل شيرين 😂♥️💪🏼

شيرين مش فنانتك 👍🏻

#شيرين_في_الكويت pic.twitter.com/ELCs0GC0hU — عشاق شيرين عبدالوهاب (@3sha8Shereen) January 12, 2023

وقبل صعودها على المسرح كان لشيرين بعض التجهيزات للخروج أمام جمهورها في أفضل صورة.

وكان من أغرب صورة لتجهيزات شيرين عبد الوهاب قبل الحفل التي ظهرت فيها وهي جالسة ويقوم أحد الأشخاص بمساعدتها لارتداء الحذاء، وهو ما جعلها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وتتساءل البعض عن هوية هذا الشخص فيما زعم البعض أنه حسام حبيب إلا أن الحقيقة الذي ظهر مع شيرين في الصورة هو شخص من فريق عملها المتواجد معها في الكويت.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب

وتتراوح أسعار الحفل ما بين 1900 جنيه مصري “20 دينارًا كويتيًا”، و19.300 جنيه مصري “200 دينار كويتي"، حيث توجد العديد من الفئات الأخرى.