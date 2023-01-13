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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متخصص في شئون التعليم: زيارة راتب المدرس للضعف غير كافي

صدى البلد

أكد الكاتب رفعت فياض، متخصص في شئون التعليم، أن مرور امتحانات المرحلة الابتدائية بدون سخط ظاهر جدًا، موضحا أن السبب في سخط أولياء الأمور من امتحانات العام الماضي كان بسبب المنهج والذي كان يعد صدمة للكثير، إذ أنه تم تخفيف المنهج على الصف الـ4 الإبتدائي.

وأوضح رفعت فياض، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم وضع فكر لعودة الطالب والمدرس للمدرسة بعد أن هجرها، مشيرًا إلى أن التعليم هو المدرسة ولن يتم إصلاحه بعيدًا عن المدرسة، قائلا: "المدرسة تؤدي دور التربية والتثقيف للطالب ثم التعليم، والوزارة إذا استطاعت اعادة 60% من الطلاب للحضور يعتبر نجاح".

الدروس الخصوصية

وتابع: "هناك تعليم موازي في السناتر والدروس الخصوصية، والمدرس يتحصل على أموال ضخمة من السناتر التعليمية، ولذلك سيكون زيادة مرتب المدرس للضعف غير كافي"، مشددًا على أن الوزارة زادت من مرتب المدرس من خلال مجموعات التقوية في المدرسة، إذ أنه تم وضع مكافئة للمدرس بـ85% من عائد مجموعة التقوية.

وزير التربية والتعليم الدروس الخصوصية امتحانات إبراهيم عيسى حديث القاهرة مجموعات التقوية

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