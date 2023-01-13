عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب جديد لصور ومواصفات سلسلة Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro
Oppo Find X6 Pro

تستعد شركة  أوبو  Oppo لإطلاق سلسلة هواتف الفلاج شيب الرائدة  Oppo Find X6 في الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن تتكون العائلة الـ premium على جهازين ، وهما Find X6 و Find X6 Pro. 

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، قبل مؤتمر الكشف الرسمي عنهما، بالفعل بدأت التسريبات تظهر على المواقع التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي، منها بيانات عن التفاصيل الرئيسية لهذه الأجهزة الموجودة في الشهادات.

ظهرت الصور الحية لـ Oppo Find X6 Pro و هاتف أوبو فايند X6 الأساسي عبر الإنترنت التي أتت  من موقع  Weibo عبر تسريبات غير رسمية. من خلال إلقاء نظرة على الصور ، من الواضح أن تصميم الأجهزة مطابق تماما لصور التسريبات السابقة  ويبد أن بالفعل الجهاز مكتنز للغاية ولا يتميز بالنحافة مثل باقي الأجهزة المنافسة أما الأكثر غرابة هو النتوء الكبير لجزيرة الكاميرات في اللوحة الخلفية، لغة التصميم غريبة بالنسبة لهاتف يصدر في 2023.

يطرح السمك الكبير بهذا الجهاز ووحدة الكاميرات الخاصة به السؤال البديهي، هل هذا الهاتف مريح للإمساك به وللاستخدام اليومي؟ هل توازنه طبيعي أم أن الجانب العلوي الموجود به جزيرة الكاميرات أثقل؟

تُظهر الصور المسربة أيضًا أن الجهاز يحتوي على شاشة منحنية ، و مفتاح تشغيل الطاقة على الجانب الأيمن ، وزر التحكم في الصوت في الأعلى ، مع زجاج مقسى يغطي وحدة الكاميرا الضخمة ليحميها.

Oppo Find X6 Pro

مواصفات Oppo Find X6 Pro 

وفقًا لتقرير الموقع المتخصص في التكنولوجيا، فإن Find X6 Pro بشاشة AMOLED حجمها 6.8 أو 6.9 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، جودة QHD + مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة. سيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي نوع  LPDDR5x ومساحة تخزين UFS 4.0. 

Oppo Find X6 Pro

من المرجح أن يحزم جهاز  أوبو  بطارية 5000mAh مللي أمبير في الساعة مع قدرة على الشحن السريع بقوة 199 وات سلكي وشحن لاسلكي 50 وات، سيكون نظام التشغيل أندرويد 12 ، الذي يعتمد على واجهة مستخدم ColorOS 13 ، مثبتًا مسبقًا.

تتردد شائعات على المواقع التقنية والمتخصصة أن هاتف  أوبو  Find X6 Pro يحتوي على إعداد كاميرات ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع وظيفة تكبير تصل إلى 120x. من المتوقع أن تكون الكاميرا عدسة Sony IMX989 ومزودة بميزة التثبيت البصري OIS قطرها 1 بوصة تماما مثل Xiaomi 12S Ultra. 

لهذه الهواتف.. أوبو تطرح واجهة ColorOS 13 مع أندرويد 13

بإمكانات جبارة.. أوبو تمد عائلة Reno 8 بهاتفين جديدين

سيتم دعم وحدة الكاميرات بعدسة فائقة الاتساع  Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة. سيكون المستشعر الثالث هو كاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وتقنية تثبيت بصري OIS، و لم يُعرف حتى الآن إذا كانت الثالثة تستخدم مستشعر Sony IMX890 أو IMX766. سيحتوي الثقب الأمامي على كاميرا سيلفي بمستشعر Sony IMX709 دقة 32 ميجابكسل.

OPPO Oppo Find X6 أوبو Find X6 Pro Oppo Find X6 Pro كوالكوم Snapdragon هاتف sony

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

مشكلتي من ليلة الدخلة.. قصة هناء في محكمة الأسرة: أنا تعبت

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

موضوعات متعلقة

تعيش عُمرا ومش بتشتكي.. أهم موبايلات "متينة" وقوية في 2023

ضربة قوية لـApple.. سامسونج تطرح كمبيوتر Galaxy Book 3 Ultra فائق النحافة

تسريبات وصور جديدة لـ سلسلة A من هواتف سامسونج

الضربة القاضية لـ سامسونج Z FOLD.. مايكروسوفت تقدم SURFACE DUO 3

موتورولا تطرح هاتف Moto G53 في الأسواق العالمية

بسبب المبيعات الضعيفة.. سامسونج تلغي هاتف GALAXY S24 بلس

قبل إطلاقها رسمياً..تعرف على مواصفات سلسلة جوالات سامسونج Galaxy S23

لأول مرة ذاكرة وصول عشوائي 20GB.. سعر ZTE Axon 30 في السعودية

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بشأن نتائج التحقيق في ملف تعطل الطيران

لابسة روب ؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت .. صور

مكاسب هائلة في أسهم بورصات أوروبا

تسريب جديد لصور ومواصفات سلسلة Oppo Find X6

جريشة: المصري لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. وهذا موقفي من إنذار متولي

غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وسقوط الأمطار على هذه المناطق|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب تطرد الأحزان وتتألق بفستان زفاف فى حفلها بالكويت.. شاهد

سبب زيادة الزلازل.. جدل حول اصطدام النجم الطارق بالأرض في رمضان

بوزن زائد | ظهور صادم لـ شيرين عبد الوهاب بحفلها فى الكويت .. صور

هكذا كانت مصر قديما..إيلون ماسك يغرد بفيديو من داخل معبد دندرة بقنا

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ