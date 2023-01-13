تسريب جديد لصور ومواصفات سلسلة Oppo Find X6

تستعد شركة أوبو Oppo لإطلاق سلسلة هواتف الفلاج شيب الرائدة Oppo Find X6 في الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن تتكون العائلة الـ premium على جهازين ، وهما Find X6 و Find X6 Pro.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، قبل مؤتمر الكشف الرسمي عنهما، بالفعل بدأت التسريبات تظهر على المواقع التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي، منها بيانات عن التفاصيل الرئيسية لهذه الأجهزة الموجودة في الشهادات.

ظهرت الصور الحية لـ Oppo Find X6 Pro و هاتف أوبو فايند X6 الأساسي عبر الإنترنت التي أتت من موقع Weibo عبر تسريبات غير رسمية. من خلال إلقاء نظرة على الصور ، من الواضح أن تصميم الأجهزة مطابق تماما لصور التسريبات السابقة ويبد أن بالفعل الجهاز مكتنز للغاية ولا يتميز بالنحافة مثل باقي الأجهزة المنافسة أما الأكثر غرابة هو النتوء الكبير لجزيرة الكاميرات في اللوحة الخلفية، لغة التصميم غريبة بالنسبة لهاتف يصدر في 2023.

يطرح السمك الكبير بهذا الجهاز ووحدة الكاميرات الخاصة به السؤال البديهي، هل هذا الهاتف مريح للإمساك به وللاستخدام اليومي؟ هل توازنه طبيعي أم أن الجانب العلوي الموجود به جزيرة الكاميرات أثقل؟

تُظهر الصور المسربة أيضًا أن الجهاز يحتوي على شاشة منحنية ، و مفتاح تشغيل الطاقة على الجانب الأيمن ، وزر التحكم في الصوت في الأعلى ، مع زجاج مقسى يغطي وحدة الكاميرا الضخمة ليحميها.

Oppo Find X6 Pro

مواصفات Oppo Find X6 Pro

وفقًا لتقرير الموقع المتخصص في التكنولوجيا، فإن Find X6 Pro بشاشة AMOLED حجمها 6.8 أو 6.9 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، جودة QHD + مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة. سيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي نوع LPDDR5x ومساحة تخزين UFS 4.0.

Oppo Find X6 Pro

من المرجح أن يحزم جهاز أوبو بطارية 5000mAh مللي أمبير في الساعة مع قدرة على الشحن السريع بقوة 199 وات سلكي وشحن لاسلكي 50 وات، سيكون نظام التشغيل أندرويد 12 ، الذي يعتمد على واجهة مستخدم ColorOS 13 ، مثبتًا مسبقًا.

تتردد شائعات على المواقع التقنية والمتخصصة أن هاتف أوبو Find X6 Pro يحتوي على إعداد كاميرات ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع وظيفة تكبير تصل إلى 120x. من المتوقع أن تكون الكاميرا عدسة Sony IMX989 ومزودة بميزة التثبيت البصري OIS قطرها 1 بوصة تماما مثل Xiaomi 12S Ultra.

سيتم دعم وحدة الكاميرات بعدسة فائقة الاتساع Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة. سيكون المستشعر الثالث هو كاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وتقنية تثبيت بصري OIS، و لم يُعرف حتى الآن إذا كانت الثالثة تستخدم مستشعر Sony IMX890 أو IMX766. سيحتوي الثقب الأمامي على كاميرا سيلفي بمستشعر Sony IMX709 دقة 32 ميجابكسل.