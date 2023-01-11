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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات جبارة.. أوبو تمد عائلة Reno 8 بهاتفين جديدين

Oppo Reno 8T 5G 
Oppo Reno 8T 5G 

أذهلت شركة أوبو Oppo، عشاق الفئة المتوسطة من هواتفها خلال عام 2022، بمجموعة رائعة من سلسلة رينو 8، والتي نالت إعجاب الملايين حول العالم، واليوم ظهر التقارير الأخيرة أن الشركة الصينية تعمل على إصدارات جديدة ضمن تشكيلة Reno 8.


وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، كشفت معلومات جديدة أن أوبو تعتزم إطلاق جهازين جديدين ضمن عائلة أوبو رينو 8، ومن المقرر أن يطلق طرازي Reno 8T 4G و 5G في الأسواق العالمية في شهر يناير الجاري.

 

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مواصفات هاتفي أوبو Reno 8T 4G و Reno 8T 5G 

يوضح التسرب الجديد أن إصدار أوبو المسمى Reno 8T 4G، سيتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G99، وهي شريحة متوسطة المدى قوية يمكنها أن تقدم أداء رائعا بشكل عام، وستقوم أوبو بإقران المعالج بما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة  8 جيجابايت.

Oppo Reno 8T 5G 

وإلى جانب ذلك، سيأتي هاتف Oppo Reno 8T 4G بتصميم أنيق وظهر مصنوع من الجلد الصناعي، مما يعطي الجهاز مظهرا وملمسا متميزا، وأفضل جزء هو أن الجهاز سيدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عبر منفذ USB-C، والتفاصيل الأخرى حول الجهاز لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

Oppo Reno 8T 5G 

وتبعا للمعلومات المسربة، من المرجح أن يكون هاتف أوبو Reno 8T 5G نسخة معدلة من إصدار Oppo A1 Pro 5G، وهو يعد أقوى هواتف أوبو من الفئة A.

وسيعمل هاتف Reno 8T 5G، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، وزودت أوبو هاتف الفئة المتوسطة بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، وستحتوي هذه اللوحة على جودة عرض FHD +، وستدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز.

Oppo Reno 8T 5G 

وتشير التسريبات إلى أن تشكيلة أوبو Oppo Reno 8T، ستحصل على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وسيأتي كلا الهاتفين من Oppo مع واجهة المستخدم الجديدة ColorOS 13، المعتمدة على نظام التشغيل الأحدث أندرويد 13.

ومن المحتمل أن يحزم الهاتفين بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة والتي ستدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، ومن المقرر أن تصل تشكيلة Reno 8T الأسواق العالمية في شهر يناير الجاري.

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