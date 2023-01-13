هكذا كانت مصر قديما..إيلون ماسك يغرد بفيديو من داخل معبد دندرة بقنا

انتشر مقطع فيديو مبهر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عظمة وجمال معبد دندرة في محافظة قنا بمصر من الداخل ويسلط الضوء على سرداب داخلي للمعبد يعود الى ما قبل 2000 عام.

وفي تغريدة حصدت عشرات الآلاف الإعجابات حول العالم..رد الملياردير الأمريكي ايلون ماسك، مالك شركة تسلا وموقع تويتر، بتغريدة يعلق فيها على الفيديو المصري قائلا "هكذا كانت مصر القديمة"

وعلق الكثيرون على تلك التغريدة من جميع أنحاء العالم مشيدين بروعة ودقة الهندسة المعمارية قديما في مصر، بينما علق مصريون شارحين صور وتفاصيل اكثر لمشاهد مصرية قدمها لنا القدماء المصريين ليبهروا العالم.





دعوة لزيارة مصر







وجاء من ابرز المعلقين على تغريدة ماسك، الإعلامي شريف عامر الذي دعاه لزيارة مصر مؤكدا له ان العظمة ما زالت باقية في مصر وانها تمتلك الكثير قائلا “كل شيء لايزال موجودًا ويمكنك أن تأتي للتحقق من ذلك ولدينا عدد قليل من أجهزة التسلا لتستخدمها.”





2000 year old staircase case inside the Ancient Egyptian temple of Dendera pic.twitter.com/WLazZ0iZmz — Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 12, 2023



كان الفيديو منشورا من قبل احدى الصفحات التي تسلط الضو على كل ما هو مبهر وعظيم حول العالم، وكتبت في التعليق " سلالم عمرها 2000 عام داخل معبد دندرة المصري القديم"





ويذكر أن معبد دندرة شيد لعبادة الإله حتحور إله الحب والجمال والأسرة عند قدماء المصريين، على الشاطئ الغربي من النيل، ويرجع تاريخ بنائه إلى العصر اليوناني الروماني، حيث بناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملي، وأضاف إليه عديدًا من أباطرة الرومان، حيث استمرت عملية بنائه نحو 200 سنة.

يتميز المعبد بفن معماري فريد وغني باللوحات والنقوش، كما توجد على جدرانه كتابات هيروغليفية، وتغطي الجدران والأعمدة تماثيل محفورة بالغة الدقة والجمال، وتبين النقوش الموجودة على الجدران الداخلية للمعبد القياصرة الرومان “أغسطس”، “تبريوس” و”نيرو” وهم يقدمون القرابين إلى الآلهة على النحو الذي كان يتبعه قدماء المصريين.



كما يتميز المعبد بمناظره الفلكية التى تزين أسقفة التى تعتبر تحفة إبداعية تخلب ألباب السائحين فهو من أبرز التحف المعمارية في تاريخ مصر القديمة، يمكن الوصول إلى السقف العلوي عن طريق سلالم مزينة بمناظر لموكب الكهنوتية وهم صاعدين على السلالم حاملين تماثيل “حتحور” في نقوش فرعونية رائعة.



يحاط معبد دندره بسور خارجي كبير من الطوب اللبن ومقصورة ترجع للأسرة 11، وبيت الولادة من الأسرة 30 ومقصورة بطلمية ومعبد إيزيس من عصر أغسطس ومعبد كـبير لحتحور من أواخر العصر البطلمى إلى بداية العصر الروماني وبيت الولادة من العصر الروماني وبحيرة مقدسة ومقصوره للزورق بالقرب من البحيرة ومصحة.