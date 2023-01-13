عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هكذا كانت مصر قديما..إيلون ماسك يغرد بفيديو من داخل معبد دندرة بقنا

معبد دندرة من الداخل
معبد دندرة من الداخل

انتشر مقطع فيديو مبهر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عظمة وجمال معبد دندرة في محافظة قنا بمصر من الداخل ويسلط الضوء على سرداب داخلي للمعبد يعود الى ما قبل 2000 عام.

txt

سر سؤال الملكة البريطانية الراحلة عن ترامب.. مذكرات الأمير هاري تثير الجدل

txt

محافظ قنا يشهد إنطلاق فعاليات منتدى دندرة الاقتصادى الثامن

وفي تغريدة حصدت عشرات الآلاف الإعجابات حول العالم..رد الملياردير الأمريكي ايلون ماسك، مالك شركة تسلا وموقع تويتر، بتغريدة يعلق فيها على الفيديو المصري قائلا "هكذا كانت مصر القديمة"

وعلق الكثيرون على تلك التغريدة من جميع أنحاء العالم مشيدين بروعة ودقة الهندسة المعمارية قديما في مصر، بينما علق مصريون شارحين صور وتفاصيل اكثر لمشاهد مصرية قدمها لنا القدماء المصريين ليبهروا العالم. 

 

دعوة لزيارة مصر




وجاء من ابرز المعلقين على تغريدة ماسك، الإعلامي شريف عامر الذي دعاه لزيارة مصر مؤكدا له ان العظمة ما زالت باقية في مصر وانها تمتلك الكثير قائلا “كل شيء لايزال موجودًا ويمكنك أن تأتي للتحقق من ذلك ولدينا عدد قليل من أجهزة التسلا لتستخدمها.”

 


كان الفيديو منشورا من قبل احدى الصفحات التي تسلط الضو على كل ما هو مبهر وعظيم حول العالم، وكتبت في التعليق " سلالم عمرها 2000 عام داخل معبد دندرة المصري القديم"



ويذكر أن معبد دندرة شيد لعبادة الإله حتحور إله الحب والجمال والأسرة عند قدماء المصريين، على الشاطئ الغربي من النيل، ويرجع تاريخ بنائه إلى العصر اليوناني الروماني، حيث بناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملي، وأضاف إليه عديدًا من أباطرة الرومان، حيث استمرت عملية بنائه نحو 200 سنة.

يتميز المعبد بفن معماري فريد وغني باللوحات والنقوش، كما توجد على جدرانه كتابات هيروغليفية، وتغطي الجدران والأعمدة تماثيل محفورة بالغة الدقة والجمال، وتبين النقوش الموجودة على الجدران الداخلية للمعبد القياصرة الرومان “أغسطس”، “تبريوس” و”نيرو” وهم يقدمون القرابين إلى الآلهة على النحو الذي كان يتبعه قدماء المصريين.


كما يتميز المعبد بمناظره الفلكية التى تزين أسقفة التى تعتبر تحفة إبداعية تخلب ألباب السائحين فهو من أبرز التحف المعمارية في تاريخ مصر القديمة، يمكن الوصول إلى السقف العلوي عن طريق سلالم مزينة بمناظر لموكب الكهنوتية وهم صاعدين على السلالم حاملين تماثيل “حتحور” في نقوش فرعونية رائعة.


يحاط معبد دندره بسور خارجي كبير من الطوب اللبن ومقصورة ترجع للأسرة 11، وبيت الولادة من الأسرة 30 ومقصورة بطلمية ومعبد إيزيس من عصر أغسطس ومعبد كـبير لحتحور من أواخر العصر البطلمى إلى بداية العصر الروماني وبيت الولادة من العصر الروماني وبحيرة مقدسة ومقصوره للزورق بالقرب من البحيرة ومصحة.

معبد دندره قنا مقطع فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

مشكلتي من ليلة الدخلة.. قصة هناء في محكمة الأسرة: أنا تعبت

موضوعات متعلقة

فيديو مذهل لـ ناسا يحكي رحلة 133 يوما بالقرب من سطح الشمس

عطر ديانا ينقذ هاري.. أحداث جديدة تثير الجدل في مذكرات الأمير البريطاني

حادث خطير.. روسيا ترسل مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء

كندا تلقي القبض على حمامة برية بتهمة تهريب المخدرات.. شاهد

بنكرياس صناعي لحل أزمة الأنسولين وتخفيف معاناة مرضى السكري|تفاصيل

ازدراء للدين .. حظر إعلانات ألبوم نجمة عالمية شهيرة

الظهور الأول للأميرة كيت بعد هجوم هاري ضدها في مذكراته.. شاهد

بلغت ذروتها..تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الصين أصبح يهدد دول العالم

ترشيحاتنا

خالد الصاوي: الفن أنقذني من الجنون والإدمان والإجرام.. فيديو

زيلينسكي: الجيش الأوكراني يكبد الروس خسائر فادحة في سوليدار

رمضان السيد معلقا على سافيو : أول مرة أشاهد لاعب برازيلي لا يستطيع المراوغة

السكة الحديد : حركة القطارات منتظمة ولم تتأثر نتيجة نشوب حريق بجوار محطة الزقازيق

هل يرى الإنسان عند احتضاره أقاربه من الأموات؟ .. اعرف الحقيقة

شبانة : كهربا في قائمة الأهلي أمام سموحة و2 فبراير موعد الفيفا النهائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا كانت مصر قديما..إيلون ماسك يغرد بفيديو من داخل معبد دندرة بقنا

بتشتمه بأمه.. ماذا قالت شاكيرا عن بيكيه وصديقته الجديدة؟

شاهد.. كارولين عزمي بجسم ممشوق تثير السوشيال ميديا

طبيب يكشف تفاصيل علاج خشونة الركبة بتقنية الريجينيرا

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ