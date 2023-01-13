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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد الصاوي يكشف موقفه من الترشح لمنصب نقيب الممثلين وأزمة منة شلبي..فيديو

خالد الصاوي
خالد الصاوي

أكد الفنان خالد الصاوي، استحالة ترشحه لمنصب نقيب الممثلين ولا يدعم سوى الدكتور اشرف زكي نقيبا للمهن التمثيلية، قائلا: "مستحيل أرشح نفسي نقيب الممثلين ولا عايز ابقى وزير ولا عايز ابقى أي حاجة تسبب إعاقتي عن أني اكون فنان مستقل".

وأوضح خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يخاف من المسئولية ولديه القدرة على تحمل المسئوليات، مضيفا: "خضت مسئوليات كتير بعضها وأقدر اشيل 100 ألف مسئولية ولكن أنا مش عايز اضيع يوم إلا وأنا بمثل أو أبدع فيه واعمل حاجة فيها فن".

وكشف الفنان خالد الصاوي، عن محاولة تواصله مع النجمة منه شلبي بعد أزمتها الاخيرة ولكنه لم يستطيع، قائلا: "حاولت اتواصل مع منه شلبي بعد أزمتها الاخيرة ومقدرتش واحنا أصحاب جدا وأعرفها من أول مرة اشتغلت فيها سنة 2000 وكانت لسه صغيرة".

خالد الصاوي نقيب الممثلين منة شلبي حبر سري أسما إبراهيم

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