نجم الأهلي السابق: الملعب لا يتحمل أفشة وسافيو معاً

قال أحمد عادل ، نجم الأهلي الأسبق ، إن الملعب لا يتحمل محمد مجدي (أفشة) والبرازيلي برونو سافيو معاً في نفس التشكيل.



وأوضح عادل عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن سافيو في الأساس تعاقد معه الأهلي لشغل مركز صانع الألعاب وليس الجناح الأيسر.



وأكد أن أحمد عبد القادر الأنسب لقيادة الجبهة اليسرى لتفاهمه مع الظهير الأيسر علي معلول وقدرته على اختراق دفاعات المنافسين.



وأضاف:" أطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالمزيد من المجازفة خاصة في حالة مواجهة فريق يتكتل دفاعياً بشكل كبير".



وأشار إلى أن كولر يعتمد على تغييرات متأخرة بعض الشئ وهو الأمر الذي يكلفه المزيد من الضغط على لاعبيه لتسجيل هدف متأخر.