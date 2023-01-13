عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على تفاصيل مصرع شاب وإصابة والده فى مشاجرة بين عائلتين بأسوان

مشاجرة - ارشيفية
مشاجرة - ارشيفية

شهدت منطقة كلح الجبل بمركز إدفو شمال أسوان وقوع مشاجرة بين عائلتين مما أسفر عن مصرع شاب، وإصابة والده بطلق نارى

وتم نقل المصاب إلي مستشفي إدفو العام ، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها علي الطبيب الشرعي . 

محافظ أسوان يتابع تنفيذ التجربة العملية السنوية لمكافحة التلوث البترولي بنهر النيل

القنصل السوداني يهنئ محافظ أسوان بالعيد القومي

مشاجرة 

وعن تفاصيل القصة الكاملة لهذه الواقعة نجد أنه بدأت عندما تلقي مأمور مركز شرطة إدفو إخطاراً بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كلح الجبل أسفرت عن مصرع شاب، وإصابة والده بطلق ناري، وعلي الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلي المستشفي، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لعرضها علي الطبيب الشرعي . 

وانتقلت الجهات المعنية إلي مكان الواقعة، وتبين أن المشاجرة كانت بين عائلتين نتيجة لخلافات بينهما ، وقد أسفرت عن مصرع شاب يدعي محمد صلاح أحمد 20 سنة ، وإصابة والده صلاح أحمد سيد، وتم نقله إلي مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

كما نجحت الأجهزة المختصة في ضبط عدد من أطراف المشاجرة وفرض السيطرة المطلوبة داخل القرية، وتم تحرر محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر مهامها حيال الواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مشاجرة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

مشكلتي من ليلة الدخلة.. قصة هناء في محكمة الأسرة: أنا تعبت

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتابع تنفيذ التجربة العملية السنوية لمكافحة التلوث البترولي بنهر النيل

ترشيحاتنا

مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار منزل شمال إيران

تويتر تخترع عملة رقمية جديدة لإنقاذها من الإفلاس

لا تلعب دور الأحمق .. بوتين يوبخ نائب رئيس وزرائه | شاهد

رباعية الأبواب.. سوزوكي تكشف عن "جيمني" الجديدة |صور

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 13 - 1 - 2023

أفضل دعاء يوم الجمعة .. احرص عليه في ساعة الإجابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب تطرد الأحزان وتتألق بفستان زفاف فى حفلها بالكويت.. شاهد

سبب زيادة الزلازل.. جدل حول اصطدام النجم الطارق بالأرض في رمضان

بوزن زائد | ظهور صادم لـ شيرين عبد الوهاب بحفلها فى الكويت .. صور

هكذا كانت مصر قديما..إيلون ماسك يغرد بفيديو من داخل معبد دندرة بقنا

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ