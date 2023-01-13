تعرف على تفاصيل مصرع شاب وإصابة والده فى مشاجرة بين عائلتين بأسوان

شهدت منطقة كلح الجبل بمركز إدفو شمال أسوان وقوع مشاجرة بين عائلتين مما أسفر عن مصرع شاب، وإصابة والده بطلق نارى.

وتم نقل المصاب إلي مستشفي إدفو العام ، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها علي الطبيب الشرعي .

مشاجرة

وعن تفاصيل القصة الكاملة لهذه الواقعة نجد أنه بدأت عندما تلقي مأمور مركز شرطة إدفو إخطاراً بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كلح الجبل أسفرت عن مصرع شاب، وإصابة والده بطلق ناري، وعلي الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلي المستشفي، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لعرضها علي الطبيب الشرعي .

وانتقلت الجهات المعنية إلي مكان الواقعة، وتبين أن المشاجرة كانت بين عائلتين نتيجة لخلافات بينهما ، وقد أسفرت عن مصرع شاب يدعي محمد صلاح أحمد 20 سنة ، وإصابة والده صلاح أحمد سيد، وتم نقله إلي مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

كما نجحت الأجهزة المختصة في ضبط عدد من أطراف المشاجرة وفرض السيطرة المطلوبة داخل القرية، وتم تحرر محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر مهامها حيال الواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.