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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شيرين عبد الوهاب تطرد الأحزان وتتألق بفستان زفاف فى حفلها بالكويت.. شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

صعدت اليوم الفنانة شيرين عبد الوهاب على المسرح لبدء حفلها المنتظر في الكويت وقبل صعودها على المسرح كان لشيرين بعض التجهيزات للخروج أمام جمهورها في أفضل صورة.


و أطلت شيرين بفستان يشبة فساتين الزفاف وأحدث صيحة للفساتين الشيفون. 
 

ظهرت شيرين بفستان ذات اللون البيج الاوف وايت فاتح اللون  بأكمام من الشيفون الشفاف مطرز من منطقة الصدر ومقفول طويل ذات ديل به كرانيش من القماش اليشفون دائرية أسفل الفستان.

اكملت شيرين إطلالتها بشعرها القصير ذات اللون البني التماشي مع إطلالتها.

وانتلعت فى قدميها حذاء من اللون الفضي ذات الكعب العالي المناسب لملابس السهرة.

وضعت بعض لمسات المكياج التى جعلتها تبهر متابعيها باطلالتها وظهر على شيرين السعادة المغامرة.

وكان من أغرب صورة لتجيهزات شيرين عبد الوهاب قبل الحفل التي ظهرت فيها وهي جالسة ويقوم أحد الأشخاص بمساعدتها لارتداء الحذاء، وهو ما جعلها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وتتساءل البعض عن هوية هذا الشخص فيما زعم البعض أنه حسام حبيب إلا أن الحقيقة الذي ظهر مع شيرين في الصورة هو شخص من فريق عملها المتواجد معها في الكويت.

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أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب

وتتراوح أسعار الحفل ما بين 1900 جنيه مصري “20 دينارًا كويتيًا”، و19.300 جنيه مصري “200 دينار كويتي"، حيث توجد العديد من الفئات الأخرى.

وكانت قد كشفت مواقع لبنانية عن أسرار جديدة فى التحقيق الذى جرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد زيارتهما إلى الفنان فضل شاكر.

وخضعت شيرين وزوجها حسام حبيب لكتابة تعهد رسمى بعد زيارتهما لفضل شاكر مجددًا فى المخيم المقيم به والذى دخلته شيرين من خلال تصريح من الجيش اللبنانى حيث سمح لهما بدخول المخيم وليس زيارة فضل شاكر.
 

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكشف الشاعر أحمد ماضى، كواليس التحقيق معه وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ، من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتهم للفنان فضل شاكر المطلوب من الحكومة اللبنانية.

وقال أحمد ماضى لـ et بالعربى: إن الأجهزة الأمنية استقبلتنا بشكل محترم لمدة عشر دقائق فقط، ودار الحديث معهما عن كيفية الدخول إلى المخيم، وكان القاضي متساهلا بشكل كبير معنا، وما حدث هو أمر روتيني اعتيادي ومر الأمر على خير، ولم يكن أى أزمات تعرضنا لها من جانب السلطات اللبنانية.

تفاصيل استدعاء شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، عن تفاصيل استدعاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتها للفنان فضل شاكر.

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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