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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 أنواع فاخرة في الإمارات.. أرخص 5 موديلات ياباني مستعملة لذوي الاحتياجات الخاصة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

أرخص 5 سيارات ياباني مستعملة لذوي الاحتياجات الخاصة| صور

يحتوى السوق المصري على باقة من أكثر السيارات اليابانية اعتمادية وأسعار مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي من أشهر العلامات التجارية مثل تويوتا ونيسان وهوندا وسوبارو و مازدا.

 

زيادة تصل إلى 135 ألف جنيه في سعر هيونداي بايون.. تفاصيل

شهدت السيارة هيونداي بايون زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، تشمل جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 100 الف جنيه وحتى 135 الف جنيه.

 

بورصة السيارات.. زيادة 15 ألف جنيه لأسعار فورد ايكو سبورت

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الأمريكية فورد عن زيادة رسمية جديدة لأسعار السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022، وبلغت قيمة الزيادة الجديدة نحو 15 ألف جنيه على جميع الفئات المطروحة محلياً، وهي TREND PLUS و SPORT PLUS.

 

5 سيارات سيدان رياضية في الكويت موديل 2023 |صور

 

تحتل فئة السيدان مكانة كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى أبعادها الهيكلية واللمسات الخارجية التي تأتي على طريقة كل علامة تجارية، بالاضافة إلى مساحتها الداخلية التي تتناسب مع الكثير، بينما يضم السوق الكويتي العديد من إصدارات السيدان المميزة، والتي تميل إلى الجانب الرياضي أيضا.

 

للشباب.. كيا ريو أوتوماتيك مستعملة بـ 240 ألف جنيه | صور

تتميز سيارة الهاتشباك الصغيرة كيا ريو موديل 2013 بتصميمها الأنيق، والذي يجمع بين الأداء الرياضي الشبابي والهوية الحديثة للعلامة التجارية الكورية.

 

 

تبدأ من 229 ألفا| سيارات اقتصادية جديدة في مصر.. صور

يبحث العديد من راغبي شراء السيارات الجديدة داخل السوق المصري، عن نسخة تلبي احتياجات التنقل، بالاضافة إلى الجانب الاقتصادي، سواء من ناحية استهلاك الوقود، أو من ناحية السعر الكلي للسيارة، وخاصة بعد الزيادات الاخيرة التي يشهدها السوق المصري للسيارات.

 

بداية من 170 ألف درهم.. 5 سيارات فاخرة في الإمارات | صور

يضم السوق الإماراتي مجموعة من أقوى السيارات الفاخرة في العالم، وخاصة بفئتي الكروس أوفر والسيدان، وتأتي من علامات تجارية شهيرة مثل BMW وانفينتي وكاديلاك ولكزس وأودي.

 

 

 

الامارات أوتوماتيك كيا الكويت فورد

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