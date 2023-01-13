أخبار السيارات| 5 أنواع فاخرة في الإمارات.. أرخص 5 موديلات ياباني مستعملة لذوي الاحتياجات الخاصة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يحتوى السوق المصري على باقة من أكثر السيارات اليابانية اعتمادية وأسعار مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي من أشهر العلامات التجارية مثل تويوتا ونيسان وهوندا وسوبارو و مازدا.

شهدت السيارة هيونداي بايون زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، تشمل جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 100 الف جنيه وحتى 135 الف جنيه.

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الأمريكية فورد عن زيادة رسمية جديدة لأسعار السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022، وبلغت قيمة الزيادة الجديدة نحو 15 ألف جنيه على جميع الفئات المطروحة محلياً، وهي TREND PLUS و SPORT PLUS.

تحتل فئة السيدان مكانة كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى أبعادها الهيكلية واللمسات الخارجية التي تأتي على طريقة كل علامة تجارية، بالاضافة إلى مساحتها الداخلية التي تتناسب مع الكثير، بينما يضم السوق الكويتي العديد من إصدارات السيدان المميزة، والتي تميل إلى الجانب الرياضي أيضا.

تتميز سيارة الهاتشباك الصغيرة كيا ريو موديل 2013 بتصميمها الأنيق، والذي يجمع بين الأداء الرياضي الشبابي والهوية الحديثة للعلامة التجارية الكورية.

يبحث العديد من راغبي شراء السيارات الجديدة داخل السوق المصري، عن نسخة تلبي احتياجات التنقل، بالاضافة إلى الجانب الاقتصادي، سواء من ناحية استهلاك الوقود، أو من ناحية السعر الكلي للسيارة، وخاصة بعد الزيادات الاخيرة التي يشهدها السوق المصري للسيارات.

يضم السوق الإماراتي مجموعة من أقوى السيارات الفاخرة في العالم، وخاصة بفئتي الكروس أوفر والسيدان، وتأتي من علامات تجارية شهيرة مثل BMW وانفينتي وكاديلاك ولكزس وأودي.