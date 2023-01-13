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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على سعر الدولار واليورو اليوم

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 13- 1-2023 وذلك بعد رفع أسعار الفائدة.

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الدولار يهبط لأدنى مستوى في 9 أشهر مقابل اليورو

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تراجع كبير.. بيانات التضخم الأمريكية توجه ضربة قوية لـ الدولار

 

سعر الدولار اليوم  


وسجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 29.63 جنيه للبيع، و29.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو 


سعر اليورو 31.90 جنيه للبيع، و31.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني


سعر الجنيه الإسترليني 36.04 جنيه للبيع، و35.86 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي


سعر الريال السعودي 7.89 جنيه للبيع، و7.85 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 


سعر الدينار الكويتي 96.98 جنيه للبيع، و96.46 جنيه للشراء.

 

الدولار العملات العربية أسعار الدولار سعر اليورو اخبار التوك شو

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