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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 12 يناير 2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12- 1-2022 وذلك بعد رفع أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم  

وسجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 29.76 جنيه للبيع، و29.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو 

سعر اليورو 31.94 جنيه للبيع، و31.79 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 36.06 جنيه للبيع، و35.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 7.92 جنيه للبيع، و7.88 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي 97.30 جنيه للبيع، و96.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم أسعار الدولار العملات العربية سعر اليورو سعر الريال السعودى

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