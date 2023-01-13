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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سوليدار.. القوات الروسية تسيطر على مدينة أرتيموفسك

القوات الروسية تسيطر
القوات الروسية تسيطر علي أرتيموفسك

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك إيجور كيماكوفسكي، أن القوات الروسية تحاصر مدينة أرتيموفسك.

 

وقال على القناة الأولى : "إن سوليدار كانت تحت السيطرة شبه الكاملة، لكن كان خط ناري خطير. أدت العملية المعدّة إلى النجاح هنا: تم تطويق المدينة، ولم يتمكن العدو من إيصال الذخيرة إلى هناك وتحريك القوات".

 

وأضاف: "الوضع نفسه تقريباً يتطور في أرتيموفسك. والمدينة الآن أيضاً مطوقة من كلا الجانبين. تعمل مدفعيتنا أيضاً بإحكام شديد حول أرتيموفسك. هذا يجعلنا نتفاءل بشكل كبير". 


ويذكر أن الجيش الروسي، هذا الأسبوع، قام بعمليات هجومية و تمكن من حصار سوليدار من الشمال والجنوب. وفقاً لمؤسس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريجوجين، وتم تخلص  المدينة تماماً من القوات المسلحة لأوكرانيا.

 

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، إن السيطرة على سوليدار ستحسن بشكل كبير الوضع للسيطرة علي أرتيموفسك أيضا. 
 

القوات الروسية دونيسيتك الجيش الروسى

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