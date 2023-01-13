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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواصف ثلجية تتسبب في موت 7 اشخاص بجنوب أمريكا

عواصف ثلجية مميتة
عواصف ثلجية مميتة بجنوب أمريكا

 

أفادت شبكة سكاي نيوز اليوم الجمعة، بمقتل 7 أشخاص، على الأقل، جراء عواصف ضربت جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب عواصف ضربت جنوبي أمريكا، خاصة في ولايتي ألاباما وجورجيا.


وأكدت أن العواصف قد تسببت في قطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل، في أنحاء واسعة من ولايات مسيسيبي وألاباما وجورجيا، في وقت أصيب العشرات جراء هذه العواصف.


ونقلت الشبكة تصريح علي لسان مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة أتوجا في ولاية ألاباما الأمريكية، إرني باجيت، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو 12 شخصا آخرين بجروح مختلفة بسبب عواصف ضربت الولاية، وهي العواصف التي وصلت سرعة رياحها إلى أكثر من 66 كيلومترا.

ولفتت إلى وفاة شخص في ولاية جورجيا بسبب سقوط شجرة على سيارته في مدينة جاكسون، في وقت تسبب العواصف في إلحاق أضرار بمئات المنازل في ولايات جورجيا وألاباما ومسيسيبي، حيث نتج عن العاصفة انقطاع الكهرباء عن نحو 72 ألف منزل، في وقت قطعت الأشجار الكثير من الطرق.

 

أمريكا ألاباما جورجيا عواصف

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