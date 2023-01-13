انطلاق حملة القراءة حياة بالتزامن مع استقبال بورسعيد أكبر مكتبة عائمة في العالم

أطلقت الدكتورة نور الهدى الجمّال رئيس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية بفرع المؤسسة فى بورسعيد حملة بعنوان "القراءة حياة" لأبناء بورسعيد بشكل خاص، ومصر بشكل عام، باللغتين العربية والإنجليزية.

بالتزامن مع استقبال بورسعيد أكبر مكتبة عائمة في العالم انطلاق حملة "القراءة حياة"

وأكدت نور أن الحملة تدعو لعودة القراءة كهواية أولى لجميع فئات الشعب المصري من الأطفال للشيوخ؛ للتزود بالعلم والمعرفة والثقافة لما لهم من دور في رفع الوعي والتزود بالثقافة والتعرف على العالم والأفكار والإبحار في بحار المعرفة.

بالتزامن مع استقبال بورسعيد أكبر مكتبة عائمة في العالم انطلاق حملة "القراءة حياة"

وأوضحت الدكتورة نور الجمال أن المؤسسة فى بورسعيد نشرت لافتات تدعو إلى القراءة والعلم والمعرفة، حاملة شعارات الحملة مثل القراءة حياة، حياة تتجدد مع كل كتاب وكل كتاب حياة تُضاف إلى الحياة، والقراءة حلم بعيون مفتوحة، فرصة كبيرة لإحياء القراءة مع وصول أضخم مكتبة في العالم وهي السفينة لوجوس هوب، وغيرها من الدعوات السامية التي تشرح أهمية القراءة وأنها غذاء الروح.

بالتزامن مع استقبال بورسعيد أكبر مكتبة عائمة في العالم انطلاق حملة "القراءة حياة"

ولفتت الجمال أن المبادرة جاءت ضمن فعاليات بروتوكول التعاون الذي وقعته محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية مع السفينة لوجوس هوب، أكبر مكتبة عائمة في العالم للتعاون المشترك، وضعت المؤسسة بموجبه مطبوعات إرشادية وسياحية على متن السفينة لترويجها في رحلاتها عبر الموانئ العالمية؛ للتعريف بالثقافة المصرية والترويج السياحي، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية وفنية على متن السفينة تُعبر عن التراث والثقافة والحضارة المصرية كعرض أوبريت "سبتمبر شهر الأخلاق" لكورال مؤسسة مشكاة نور.