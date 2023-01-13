عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكاء وسجود.. ردة فعل والدي التوأم السيامي العراقي بعد نجاح فصلهما

صدى البلد

عرضت فضائية "العربية" فيديو مصور، يوضح رد ة فعل والدي التوأم السيامي العراقي، وذلك بعد فصلهما بنجاح في مستشفى الملك عبدالله فيصل التخصصي للأطفال.

 

وقام والد التوأم بالسجود إلى الله فرحا وتأثرا بنجاح العملية، وبدأت والدتهم في البكاء فور رؤيتهم، وقال والدهم: شعور لا يوصف ونحمد الله على نجاح العملية، ونتقدم بالشكر للفريق الطبي المتخصص.


تمكَّن الفريق الجراحي المختص بالسعودية من فصل التوأم السيامي العراقي " عمر وعلي " الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 11 ساعة، نفذت على ست مراحل، وشارك فيها 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية.


وأوضح  المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه العملية تأتي إنفاذا للتوجيهات الكريمة من لدن القيادة الرشيدة -  و تعد هذه العملية رقم 54 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.


وأضاف  أن البرنامج السعودي استطاع خلال 32 عاماً أن يعتني بـ127 توأما سياميا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، مقدماً لزملائه أعضاء الفريق الطبي والجراحي الشكر الجزيل على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الطبي يترجم الشعور الإنساني النبيل للقيادة الحكيمة وحرصها على تقديم الخير للإنسان أينما كان، كما يعكس التفوق الطبي السعودي؛ الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة، ورفع جودته وكفاءته.

التوأم السيامي مستشفى الملك عبدالله فيصل السعودية فضائية العربية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

مرتضى منصور : الحكام الشباب شخصيتهم قوية

ترشيحاتنا

صدام عربي قوي في بداية البطولة.. مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

بالرغم من إعلان موسكو.. أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على سوليدار

خطيب المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاءات ومحن والحصيف من تحرز لنفسه ولدينه

أعظم المصائب| خطيب المسجد النبوي يحذر من التفريط في هذه الحقوق

قوة ناعمة.. تعليق محمد فضل الله على استضافة السعودية السوبر الإسباني

ليزا ماري بريسلي ..وفاة مغنية أمريكية شهيرة بأزمة قلبية مفاجئة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا سخر رواد السوشيال من إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت؟

بمكياج لافت.. ابنة فيفي عبده تثر الجدل بأحدث إطلالة

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

فيديو

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ