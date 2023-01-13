بكاء وسجود.. ردة فعل والدي التوأم السيامي العراقي بعد نجاح فصلهما

عرضت فضائية "العربية" فيديو مصور، يوضح رد ة فعل والدي التوأم السيامي العراقي، وذلك بعد فصلهما بنجاح في مستشفى الملك عبدالله فيصل التخصصي للأطفال.

وقام والد التوأم بالسجود إلى الله فرحا وتأثرا بنجاح العملية، وبدأت والدتهم في البكاء فور رؤيتهم، وقال والدهم: شعور لا يوصف ونحمد الله على نجاح العملية، ونتقدم بالشكر للفريق الطبي المتخصص.



تمكَّن الفريق الجراحي المختص بالسعودية من فصل التوأم السيامي العراقي " عمر وعلي " الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 11 ساعة، نفذت على ست مراحل، وشارك فيها 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية.



وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه العملية تأتي إنفاذا للتوجيهات الكريمة من لدن القيادة الرشيدة - و تعد هذه العملية رقم 54 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.



وأضاف أن البرنامج السعودي استطاع خلال 32 عاماً أن يعتني بـ127 توأما سياميا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، مقدماً لزملائه أعضاء الفريق الطبي والجراحي الشكر الجزيل على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الطبي يترجم الشعور الإنساني النبيل للقيادة الحكيمة وحرصها على تقديم الخير للإنسان أينما كان، كما يعكس التفوق الطبي السعودي؛ الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة، ورفع جودته وكفاءته.