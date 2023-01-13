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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يمكن خير لـ رامي صبري تقترب من 3 ملايين مشاهدة

رامي صبري
رامي صبري

حققت أغنية “يمكن خير” للفنان رامي صبري، نجاحا كبيرا، حيث تخطت 2 مليون ونصف مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية :" ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب .. إيه إيه هيفيد .. على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني  و ماشي  ماشي بعيد .. يمكن خير .. ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام .. هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش .. خلص الكلام .. ولا وقته اننا نتحاسب".

 

 

وطرح رامى صبرى، أغاني من البومه الجديد من بينها "معايا هتبدع" وهي بعنوان، "يمكن خير" ويحتوى ألبوم رامي صبري الذى يحمل اسم "معايا هتبدع" 8 أغنيات متنوعة، بدأ طرحها في 20 ديسمبر الماضي،على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

كما طرح رامي صبري، اغنيته الجديدة التي تحمل اسم “فاكر نفسك هدية” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وروج رامي صبري للأغنية، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” حيث علق قائلاً: "الأغنية الثامنة والأخيرة ( فاكر نفسك هدية ) من ألبوم معايا هتبدع …اسمعوها دلوقتي على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية .. اللينك في البايو“.

 

 

رامي صبري يمكن خير اليوتيوب هتبدع فاكر نفسك هدية الإنستجرام

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