انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للإعلام العربي في تونس

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الثاني للإعلام العربي تحت عنوان "الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا"، في دولة تونس، بمشاركة عدد من وزراء العرب وكبار المسؤولين.

وشهد الافتتاح وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، ووزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، والوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين.



كما شارك في الافتتاح رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي، والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان ورئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عمرو الليثي، إلى جانب ممثلي جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية الإقليمية وشركات الإعلام الرقمية العالمية.



ويناقش المؤتمر - على مدى يومين - سبل المجابهة العربية الموحدة للهيمنة الرقمية العالمية، ويعلن المؤتمر توصيات ترفع إلى القمة العربية القادمة.



ويركز المؤتمر خلال محاوره على تأثير الهيمنة الرقمية العالمية الكبير على المنطقة العربية، والتأثير الذي يلقي بصداه على كافة القطاعات ومنها الإعلام، فضلا عن البحث عن آليات فعالة لمواجهة تلك الهيمنة التي تمثل خطورة خاصة علي النشء والأطفال.