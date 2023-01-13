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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1195 مواطنا خلال قافلة مجانية بنجع حمادي ضمن حياة كريمة

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة بـ قنا ، قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات الطبية لأهالى قرية الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.


وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، قافلة الحلفاية تعد ثاني القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الصحة خلال العام الميلادي الجديد ٢٠٢٣ ، حيث شهدت قرية نجع السباعي بمركز قوص الأسبوع الماضي تنظيم القافلة الأولى.

 

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وأضاف محافظ قنا ، بأن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١١٩٥ مواطن فى ٨ تخصصات طبية بواقع " ٣٦٦ حالة جراحة عظام ، ٢٣٠ حالة أمراض باطنة ، ١٩٥ حالة أمراض جلدية وتناسلية ، ١٩٠ حالة طب اطفال ، ٧٠ حالة جراحة الفم والاسنان ، ٥٩ حالة جراحة عامة ، ٥١ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٣٤ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ١٥٥ حالة.

 

و أشار الداودى، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقاً من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

 

و قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن هذه القوافل الطبية تقدم خدمات الكشف والعلاج مجانا، وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

و أضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن فعاليات القافلة شهدت أيضا تنظيم ندوات تثقيف لأهالي القرية حول كيفية الوقاية من الأمراض المختلفة، استفاد منها ٢٠٢ مواطن من المترددين على القافلة.

 

 

قافلة طبية بقنا

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قنا قافلة طبية نجع حمادى الخدمات الطبية حياة كريمة مديرية الصحة قرية الحلفاية بحرى

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