أخبار السيارات| أرخص 5 أنواع كورية مستعملة لذوي الاحتياجات الخاصة.. قيمة الوديعة البنكية لأشهر الإصدارات الألمانية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يبحث العديد من المصريين في الخارج عن شراء سيارات جديدة واستيرادها الى مصر نتيجة لقرار الحكومة المصرية بإعفاء سيارات المغتربين من جميع الرسوم الضريبية والجمركية مقابل وديعة دولاريه يتم استردادها بالكامل فيما بعد.

اشتهرت السيارة هيونداي النترا في السوق المصري باسم الجمل بداية من إصدار 2007 حتى إصدار 2011، وتمكنت خلال تلك الفترة في تحقيق نجاح وانتشار كبير، ويرجع الفضل في ذلك الى اعتماديتها الكبيرة وتوفر قطع غيارها بسهولة.

حافظت مبيعات السيارات والشاحنات المستعملة على زخمها في عام 2022 بفضل النقص في السيارات الجديدة الذي شهده العالم بسبب العديد من الأزمات، والذي استمر طوال معظم العام.

توفر الدولة المصرية للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة تسهيلات لشراء سيارات بأسعار خاصة ومخفضة مقارنة بسعرها الحقيقي، كما قامت الحكومة بوضع قوانين صارمة لمنع التلاعب.

أصبح صانع السيارات الأمريكي "تسلا" مرة أخرى في المركز الأول في المبيعات الفاخرة داخل الولايات المتحدة لأول مرة منذ ما يقرب من 25 عامًا، حيث استحوذت تسلا على تاج المبيعات الفاخرة من BMW للعام 2022.

أوقف مايكل ليترز الرئيس التنفيذي لشركة مكلارين المعين حديثًا عمليات تسليم أرتورا عند وصوله قبل بضعة أشهر لإصلاح مشكلات تتعلق بالجودة، حيث أصدرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالفعل تم عمل استدعاءات للسيارة الفائقة الهجينة التي تم إطلاقها حديثًا، وقد تواجه هذه المشكلة ما لا يقل عن 164 سيارة وستحتاج إلى زيارة الوكيل لمعالجة المشكلة الفنية.

تتألق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في السوق السعودي، وتشهد منافسة قوية بين عدة علامات تجرية كبرى، مثل فولكس فاجن وتويوتا وهوندا ونيسان وشيفروليه.