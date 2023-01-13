تسلا تخطف صدارة مبيعات السيارات الفاخرة من BMW

أصبح صانع السيارات الأمريكي "تسلا" مرة أخرى في المركز الأول في المبيعات الفاخرة داخل الولايات المتحدة لأول مرة منذ ما يقرب من 25 عامًا، حيث استحوذت تسلا على تاج المبيعات الفاخرة من BMW للعام 2022.

تسلا موديل 3

باعت تسلا ما يقارب من 158,612 سيارة أكثر من شركة صناعة السيارات الألمانية في سوقها المحلي، مقارنة بعام 2021 ، الذي تغلبت فيه BMW على تسلا بحوالي 23000 سيارة بناءً على التقديرات.

تسلا موديل 3

قامت تسلا بتسليم ما يقدر بنحو 491,000 ألف سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي ، بزيادة 44%، وتجاوز المليون عملية تسليم على مستوى العالم، وفقًا لتقديرات مركز أبحاث وبيانات السيارات.

لم تقسم تسلا المبيعات حسب المنطقة أو البلد، وكانت BMW قد باعت نحو 332,388 سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي، تليها مرسيدس بنز في المركز الثالث بـ 286,764 سيارة ولكزس في المركز الرابع بـ 258,704.

تسلا موديل 3

احتلت أودي المرتبة الخامسة مع 186,875 ، بينما احتلت كاديلاك المركز السادس في الولايات المتحدة بمبيعات 133,726، كانت كل من Acura و Volvo العلامتين التجاريتين الأخريين الوحيدين اللذان تجاوزا مبيعاتهما 100,000 ، بمبيعات بلغت 102,306 و 102,038 على التوالي.

تسلا موديل 3

قطعت تسلا شوطًا طويلاً من كونها شركة ناشئة على وشك الإفلاس منذ أكثر من عقد بقليل إلى أن تصبح رائدة قطاع السيارات الفاخرة في الولايات المتحدة، وتمكنت من إنهاء حكم BMWلمدة ثلاث سنوات على سوق السيارات الفاخرة في الولايات المتحدة ، حيث زادت الإنتاج وقدمت خصومات على بعض الطرازات.

تسلا موديل 3

قال تايسون جوميني ، نائب رئيس البيانات والتحليلات في جي دي باور ، لموقع أوتوموتيف نيوز ، إن تسلا التي احتلت المركز الأول في مبيعات السيارات الفاخرة في الولايات المتحدة تظهر أن النموذج قد تغير مع سيطرة السيارات الكهربائية على قطاع السيارات الفاخرة.

وقال: "لا يرغب مشترو السيارات الفاخرة فقط في شراء السيارات الكهربائية، ولكن الشركة التي تبيع السيارات الكهربائية فقط أصبحت الآن رائدة المبيعات"، مضيفًا أن هيمنة مبيعات تسلا ترسل الرسالة التالية إلى الصناعة: "إذا كنت تريد أن تكون في صدارة السوق الجزء الفاخر ، عليك التغلب على تسلا ، وعليك أن تفعل ذلك مع سيارة كهربائية. "

كانت نتيجة تسلا ملحوظة للغاية حيث انخفض إجمالي مبيعات السلع الفاخرة في الولايات المتحدة في عام 2022 وانخفض السوق بنحو 8% ، وأظهرت بيانات تسجيل المركبات الأمريكية ، وهي وكيل متأخر لمبيعات السيارات، أن تسلا تتقدم بـ 124,786 سيارة على BMWحتى نوفمبر، وواصلت الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية التوسع في ريادتها حتى نهاية العام.