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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات هاتف Oppo A78 5G

Oppo A78 5G
Oppo A78 5G

كشفت شركة  أوبو  Oppo مؤخرًا عن هاتفها الذكي Oppo A78 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس في ماليزيا، و تستعد حاليًا لإطلاقه في الهند، سيظهر الجهاز لأول مرة في 16 يناير الجاري.

وفقا لتقرير موقع gizmochina قبل الكشف الرسمي، ظهرت تسريبات لصور إصدار Oppo A78 5G الهندي على الشبكة العنكبوتية، أول من نشر الصور المسربة كان حساب Paras Guglani على تويتر، و يبدو أن تصميم الإصدار الهندي Oppo A78 5G مطابق تمامًا للإصدار الماليزي، مع أبعاد ومقاييس، طول 163.8 مم وعرض 75.1 مم وسمك 7.99 مع وزن إجمالي 188 جم.

يحتوي الجزء الأمامي من  أوبو  A78 5G  على شاشة LCD حجمها 6.56 مع تقديم جودة HD بلس، مع دقة (1612×720) بمعدل تحديث 90 هرتز وكثافة بيكسلات 269 بيكسل، وداعم لـ 16.7 مليون لون، مع واجهة مستخدم ColorOS 13 ونظام تشغيل أندرويد 13.

Oppo A78 5G

يتم تشغيل هاتف  أوبو  A78 5G  بمعالج ميدياتك Dimensity 700 ويقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X ومساحة تخزين أساسية 128 جيجابايت روم من نوع UFS2.2 كما يحزم بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات.


 

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بالنسبة لإعداد الكاميرات، يأتي هاتف أوبو الجديد بكاميرات ثانية في الجزيرة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي ومكبرات صوت استريو مزدوجة ومستشعر ثاني بدقة 2 ميجابكسل. بالنسبة لكاميرا السيلفي الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل. بالنسبة للاتصال ، يُزعم أن الجهاز يوفر اتصالًا سلسًا بشبكة 5G.

أوبو OPPO Oppo A78 5G أوبو A78 5G تويتر أندرويد

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