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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فين شريف وشادي؟ معاناة الأهلي مع مهاجميه تكشف سرّ هدفين في موسم كامل

الاهلى
الاهلى

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سلبيا أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي أمس الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي المحافظة على صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد ٣١ نقطة فيما جاء نادي فيوتشر فى مركز الوصيف برصيد 27 نقطة والزمالك ثالثا بـ 26 نقطة.

واستأنف النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة دون راحة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق سموحة في نصف نهائي كأس مصر والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.

ويعاني النادي الأهلي في الموسم الحالي من غياب المهاجمين عن تسجيل الأهداف ولم يستطع ثنائي الخط الأمامي محمد شريف وشادى حسين سوي إحراز هدفين فقط منذ بداية الموسم الجاري في مختلف المسابقات المحلية من أصل 22 هدفا.

فيما لم ينجح حسام حسن فى تسجيل أية أهداف خلال الموسم الحالي قبل رحيله على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي سموحة.

وجاءت أهداف النادي الأهلي خلال الموسم الحالي في بطولة كأس مصر والسوبر المصري والدوري الممتاز عبر لاعبي متوسط الميدان ودفاعات الشياطين الحمر.

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يكرر سيناريو موسيماني .. كولر على حافة الرحيل من تدريب الأهلي

صدى البلد يستعرض مباريات النادي الأهلي التي عاني خلالها المارد الأحمر من العقم التهديفي لـ العناصر الهجومية في مختلف المسابقات المحلية.

الأهلي vs انبي 2/ 0 

محمد مجدى أفشة والمالي إليو ديانج

الأهلي vs بيراميدز 3/ 0

عمرو السولية هدفين وأحمد سامي فى مرماه بالخطأ 

الأهلي vs سيراميكا كليوباترا 1/1

التونسي على معلول من ركلة جزاء 

الأهلي vs فاركو 2/ 1 

محمد شريف وأحمد عبدالقادر 

الأهلي vs فيوتشر 1/1 

حسين الشحات 

الأهلي vs الاتحاد السكندري 3/0 

بيرسي تاو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق 

الأهلي vs غزل المحلة 2/ 0

بيرسي تاو وبرونو سافيو 

الأهلي vs طلائع الجيش 2/ 1

عمرو السولية وأحمد عبدالقادر 

الأهلي vs المقاولون فى كاس مصر 1/1 

كريم فؤاد

الأهلي vs الداخلية 4/ 1

محمد شريف وحمدي فتحي وكريم فؤاد هدفين 

الأهلي vs الزمالك في كأس السوبر المصري 2/ 0

 برونو سافيو وكريم فؤاد

الأهلي vs أسوان 1/ 0

التونسي على معلول 

الأهلي vs الإسماعيلي 1/ 0

شادي حسين 

 

 

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