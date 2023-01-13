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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الـ 2 بدولار.. جنون البيض يضرب أمريكا

صدى البلد

قال خبراء إن أسعار البيض في الولايات المتحدة بلغت ذروتها خلال موسم العطلات، مما أضر بسلاسل البقالة الأصغر التي لا يمكنها التنافس مع سلاسل أكبر وأدى إلى زيادات في أسعار المطاعم والشركات الصغيرة الأخرى. 

وتأتي زيادة أسعار البيض أيضًا مع زيادة تكلفة معظم الأطعمة بشكل كبير، مما يشكل ضغطًا على متسوقي البقالة وأصحاب الأعمال الصغيرة على حد سواء، بحسب تقرير نشرته شبكة آيه بي سي نيوز.

من جهته، قال جوس بينيتوس، صاحب مطعم ويستسايد في مانهاتن: "لقد كنت هنا منذ 50 عامًا، ولم أر شيئًا من هذا القبيل مع التحكم في الأسعار، ربما مع كارتر في السبعينيات".

في الوقت نفسه، حددت شركة آورنر بيري، التي تنشر "سعر السوق العادل" لعناصر مثل البيض واللحوم والبروتينات النباتية، قيمة تجارة الجملة في الغرب الأوسط الكبير عند 89 سنتًا في 22 ديسمبر 2021. 

وبعد عام، ارتفع سعر اثنتي عشرة بيضة إلى 5.46 دولارًا - ما يعني أن البيضتين تقترب من دولار-، وفقًا لكارين ريسبولي، محرر موقع إيج برايس كارنت. وتجاوز السعر الرقم القياسي السابق البالغ 3.09 دولار خلال وباء كورونا.

وتسبب تفشي إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في مقتل ما يقرب من 40 مليون دجاجة منذ فبراير 2021، أي خمسة بالمائة من قطيع الدجاج في الولايات المتحدة، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الزراعة الأمريكية.

 وقال المتحدث إن إنتاج البيض انخفض أيضًا بنسبة 4 في المائة منذ عام 2021.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة الأمريكية إن البيض لا يزال أحد البروتينات الأكثر تنافسية في متجر البقالة مقارنة بالبروتينات الحيوانية الأخرى. وأفاد مكتب إحصاءات العمل في نوفمبر عن زيادة سنوية بنسبة 10 في المائة في التكلفة الإجمالية للغذاء.

في حين انخفضت التكاليف مؤخرًا، يقول الخبراء إن الأمر قد يستغرق شهورًا حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بالكامل.

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