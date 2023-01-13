شخص غير محترم..هجوم الأمير فيليب ضد هاري بعد جدل الفضائح الملكية

أثارت مذكرات الأمير البريطاني هاري الجدل عالميا بعد تسريب فضائح متعددة من داخل القصر الملكي في كتابه الذي صدر منذ أيام بعنوان سبير او الاحتياطي.



وبحسب فيديو على صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، شن الأمير الوراثي فيليب امير صربيا ويوغوسلافيا هجومًا عنيفًا ضد نجل الملك تشارلز، مدعيا أن هاري أصبح شاردا بعد زواجه من ميجان ماركل ، في عام 2018.



والأمير فيليب، هو أحد أفراد عائلة كاراجورزيفيتش، هو الابن الثاني لآخر ولي عهد مملكة يوغوسلافيا السابقة، وهو التوأم الشقيق للأمير الإسكندر والثاني في ترتيب ولاية العرش بعد الأمير بيتر. ويعمل الأمير فيليب حاليا في إدارة الأصول في شركة عالمية في لندن، وفقا لموقع العائلة المالكة في صربيا على الإنترنت.



بينما ظل أفراد العائلة المالكة البريطانية صامدين بشأن الاتهامات الواردة في مذكرات هاري.

وفي أحد المقتطفات ، يدعي هاري البالغ من العمر 38 عامًا ، أن زوجة أبيه ، الملكة كاميلا ، كانت مسؤولة عن تسريب قصص عنه للصحافة - بينما وصفها أيضًا بأنها 'الشريرة'.

والآن ، يهاجم الأمير فيليب البالغ 40 عامًا ، الأمير هاري خلال ظهوره على قناة جي بي نيوز إلى جانب المضيف نايجل فاراج.

عدم احترام تجاه الأسرة







قال الأمير: 'كل شيء يتعلق بالمسرح ، إنه يجني الكثير من المال منه ، هو وميجان.

'أعتقد أن هذا عدم احترام تجاه الأسرة.'

وتابع ليضيف: 'قالوا إنهم يريدون أن يُتركوا بمفردهم ، لكنهم هنا يقدمون 100 مليون دولار من عروض Netflix ، ثم يذهب إلى مقابلات ضخمة ويخرجون بكتاب يسمى Spare - ربما يكون أحد فانتازيا فرويد هناك ، لا أعتقد حقًا أنه محترم.

'اعتدت أن أتصل بالأمير هاري عندما كنت أصغر سنًا ؛ لقد كان يتمتع بالجانب الخجول ، كان كل شيء على ما يرام وكان كل شيء

'كنت أحترمه ولكن منذ أن اجتمعت مع ميجان ، ولا حرج في ميجان ، أصبحوا مستيقظين قليلاً'.

تابع فيليب: 'من الواضح أنهم لم يحترموا ما يمثله النظام الملكي ، كما كنت أتحدث من قبل ، فإن الملكية تدور حول التفضيل الزمني المنخفض ، والفلسفة ، التي تستمر لفترة طويلة.

ويضيف: 'بدأت القصص تظهر في كل مكان في جميع الصحف حول حديثها الخاص مع ويلي [الأمير ويليام] ، قصص تحتوي على تفاصيل دقيقة ، لم يأتِ أي منها من ويلي بالطبع.

'كان من الممكن فقط أن يتم تسريبها من قبل شخص آخر حاضر'.

ولكن عندما واجه هاري هذه الهجمات من قبل توم برادبي من قناة ITV ، عارض المزاعم بأن تعليقاته كانت لاذعة ،

موضحًا: 'لا يوجد جزء من أي من الأشياء التي قلتها هي أمر لاذع تجاه أي فرد من أفراد عائلتي ، وخاصة زوجة أبي. '