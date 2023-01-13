عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شخص غير محترم..هجوم الأمير فيليب ضد هاري بعد جدل الفضائح الملكية

الامير فيليب
الامير فيليب

أثارت مذكرات الأمير البريطاني هاري الجدل عالميا بعد تسريب فضائح متعددة من داخل القصر الملكي في كتابه الذي صدر منذ أيام بعنوان سبير او الاحتياطي. 
 

txt

سر سؤال الملكة البريطانية الراحلة عن ترامب.. مذكرات الأمير هاري تثير الجدل

txt

الهمت الكثيرين بتجربتها.. لاعبة تنهي حياتها بعد تعدي مدربها عليها جنسيا.. ما القصة؟

وبحسب فيديو على صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، شن الأمير الوراثي فيليب امير صربيا ويوغوسلافيا هجومًا عنيفًا ضد نجل الملك تشارلز، مدعيا أن هاري أصبح شاردا بعد زواجه من ميجان ماركل ، في عام 2018.

والأمير فيليب، هو أحد أفراد عائلة كاراجورزيفيتش، هو الابن الثاني لآخر ولي عهد مملكة يوغوسلافيا السابقة، وهو التوأم الشقيق للأمير الإسكندر والثاني في ترتيب ولاية العرش بعد الأمير بيتر. ويعمل الأمير فيليب حاليا في إدارة الأصول في شركة عالمية في لندن، وفقا لموقع العائلة المالكة في صربيا على الإنترنت.
 

بينما ظل أفراد العائلة المالكة البريطانية صامدين بشأن الاتهامات الواردة في مذكرات هاري.

وفي أحد المقتطفات ، يدعي هاري البالغ من العمر 38 عامًا ، أن زوجة أبيه ، الملكة كاميلا ، كانت مسؤولة عن تسريب قصص عنه للصحافة - بينما وصفها أيضًا بأنها 'الشريرة'.

والآن ، يهاجم الأمير فيليب البالغ 40 عامًا ، الأمير هاري خلال ظهوره على قناة جي بي نيوز إلى جانب المضيف نايجل فاراج.

عدم احترام تجاه الأسرة

 


قال الأمير: 'كل شيء يتعلق بالمسرح ، إنه يجني الكثير من المال منه ، هو وميجان.

'أعتقد أن هذا عدم احترام تجاه الأسرة.'

وتابع ليضيف: 'قالوا إنهم يريدون أن يُتركوا بمفردهم ، لكنهم هنا يقدمون 100 مليون دولار من عروض Netflix ، ثم يذهب إلى مقابلات ضخمة ويخرجون بكتاب يسمى Spare - ربما يكون أحد فانتازيا فرويد هناك ، لا أعتقد حقًا أنه محترم.

'اعتدت أن أتصل بالأمير هاري عندما كنت أصغر سنًا ؛ لقد كان يتمتع بالجانب الخجول ، كان كل شيء على ما يرام وكان كل شيء

'كنت أحترمه ولكن منذ أن اجتمعت مع ميجان ، ولا حرج في ميجان ، أصبحوا مستيقظين قليلاً'.

تابع فيليب: 'من الواضح أنهم لم يحترموا ما يمثله النظام الملكي ، كما كنت أتحدث من قبل ، فإن الملكية تدور حول التفضيل الزمني المنخفض ، والفلسفة ، التي تستمر لفترة طويلة.

ويضيف: 'بدأت القصص تظهر في كل مكان في جميع الصحف حول حديثها الخاص مع ويلي [الأمير ويليام] ، قصص تحتوي على تفاصيل دقيقة ، لم يأتِ أي منها من ويلي بالطبع.

'كان من الممكن فقط أن يتم تسريبها من قبل شخص آخر حاضر'.

ولكن عندما واجه هاري هذه الهجمات من قبل توم برادبي من قناة ITV ، عارض المزاعم بأن تعليقاته كانت لاذعة ، 

موضحًا: 'لا يوجد جزء من أي من الأشياء التي قلتها هي أمر لاذع تجاه أي فرد من أفراد عائلتي ، وخاصة زوجة أبي. '

هاري سبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

أين العدل؟.. الغندور يثير الجدل بشأن واقعة محمود متولي

الحكام ودوري الأبطال.. رابطة الأندية تدعو بيراميدز لاجتماع عاجل

موضوعات متعلقة

الهمت الكثيرين بتجربتها.. لاعبة تنهي حياتها بعد تعدي مدربها عليها جنسيا.. ما القصة؟

اكتشاف بقايا 4 ديناصورات في وادي بـ تشيلي

حقيقة الكشف عن 500 جسم طائر غريب في أمريكا

شاهد .. انفجار باور بانك في طائرة ركاب

هكذا كانت مصر قديما..إيلون ماسك يغرد بفيديو من داخل معبد دندرة بقنا

فيديو مذهل لـ ناسا يحكي رحلة 133 يوما بالقرب من سطح الشمس

عطر ديانا ينقذ هاري.. أحداث جديدة تثير الجدل في مذكرات الأمير البريطاني

حادث خطير.. روسيا ترسل مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء

ترشيحاتنا

رئيس أركان إسرائيل السابق يحذر من حرب قادمة على الساحة الفلسطينية

زاهي حواس يرد على فيديو إيلون ماسك عن معبد دندرة

مؤسسة أبو العينين تشارك في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا| فيديو

الكرتونة بـ 20 جنيه.. لماذا طرحت وزارة الزراعة بيض السمان في منافذها؟

الفيضة الكبرى.. محافظ الإسكندرية يحذر المواطنين من أمطار الغد

نقابة الفلاحين: الزراعة الرقمية أفضل الحلول لإنتاج محاصيل تطابق المواصفات العالمية.. ونواب: جودتها عامل مهم في التصدير.. ودراسة احتياجات الدول ضروري.. ونائب: يجب تفعيل دور البحوث الزراعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكرم حسني يشارك هلا رشدي الغناء في أولى حفلاتها بساقية الصاوي.. صور

بملامح مختلفة.. آمال ماهر تثير الجدل في أحدث ظهور

فوائد مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس في الشتاء؟

بفستان أنيق.. لجين عمران تخضع لجلسة تصوير ساحرة

فيديو

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

إطعام 5 ملايين أسرة.. خيرك سابق مبادرة لدعم المواطنين

عقب انتهاء مشكلته مع موظف حى.. نباش بورسعيد يعود إلى مسقط رأسه

بعقد يمتد حتى عام 2025.. كواليس وصول والد ميسي لـ السعودية للتفاوض مع الهلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ