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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام عبد البديع تختار بين تامر حسني ورمضان وتحكي كواليس شجارها معه

الفنانة إلهام عبد
الفنانة إلهام عبد البديع

قالت الفنانة إلهام عبد البديع، إنها تتمنى أن تقوم بديو غنائي مع الفنان تامر حسني، معقبة: "حدثت مشكلة معي ومع الفنان محمد رمضان، وكنا جالسين فى المكتب علشان مسلسله الجديد، وأختار البطلة وهي حلا شيحا وباركتله، وقالي أكيد هيبقي ليكي وجود فى المسلسل ورديت عليه بدون قصد أني أحب العمل معه ولكني للأسف أنا هذا العام هشتغل مع عادل إمام، ولو مش هعمل عمل تاني هبقي أجي".

وأضافت "عبد البديع" خلال حوارها ببرنامج "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار": " كان قصدي أني أديت كلمة لرامي إمام السنة اللي قبلها أني هتعذر عن أى عمل عندما أعمل معهم".

وتابعت: "كان رد فعله ظريف جدا معي وسكت، وبعد ما مشيت قالولي ازاى قولت كدا، ومكنش قصدي كدا، وهو من الشخصيات الظريفة جدا".

الفنانة إلهام عبد البديع إلهام عبد البديع ن تامر حسني محمد رمضان نص الكلام

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