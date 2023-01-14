خالد الصاوي: قدمت أدوارا أقل من موهبتي لأن فلوسها حلوة

أكد الفنان خالد الصاوي، تقديمه أدوار لا تليق بموهبته وأقل من موهبته بسبب أن العائد المادي لها جيد، قائلا: "عملت أدوار مش حلوة عشان فلوسها حلوة ولكم مندمتش عليها لأن في الاخر عندي خط ماشي عليه وخطوط لا أحيد عنها".

وأشار خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى عدم معرفته بمقاييس ما يقال عن فشل فيلم كارما، مضيفا: "معرفش فيلم كارما فشل ولا لا، ومين قال أنه فشل وهو منجحش جامد فقط ولكن هذا لا يقلل من خالد يوسف ولا عمرو سعد بعد كل النجاحات اللي عملوها".

وتابع: "أنا بحب خالد يوسف كمخرج وبعمل معه شغل حاليا "سره الباتع"، مطالبا بترشيد الرقابة وقال: "في حاجات مينفعش تتعرض علينا في الوقت ده في البلد دي بدون أي ترشيد لها وإلا تعمل كارثة حاجات لها علاقة بالدين ولها علاقة بالمحارم".

