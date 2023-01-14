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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد الصاوي: أول أجر تخطيت فيه مليون جنيه مسلسل قانون المراغي

صدى البلد

 

كشف الفنان خالد الصاوي، عن أول عمل فني تخطى فيه أجره مليون جنيه كان مسلسل قانون المراغي، قائلا: "أول أجر عدى عليا كسرت فيه المليون جنيه كان مسلسل قانون المراغي مع النجمة غادة عبد الرازق".

وأشار الفنان خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن النجم كريم عبد العزيز هو أكثر النجوم الذين استمتع بالعمل معهم، مضيفا: "كريم عبد العزيز عملنا شغل أكثر من مرة مع بعض وهو مضياف بطبعه ومرحب في كل حاجة".

وأكد الفنان خالد الصاوي، أن دور زينهم التي قدمها في فيلم "الفرح" كانت سبب نقله في مشواره الفني ونجح بعدها أن يكون ممثلا شعبيا ينتقل من طبقة لأخرى، كما أشار إلى أن النجمة نيللي كريم من أكثر الفنانات التي يتابع أعمالها لما تقدمه من أعمال مميزة خلال السنوات الأخيرة.

خالد الصاوي غادة عبد الرازق كريم عبد العزيز القاهرة والناس نيللي كريم

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